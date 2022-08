Drumul judeţean care face legătura între municipiul Orăştie şi cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, va fi modernizat de Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara, printr-un proiect în valoare totală de 1,4 milioane de lei, finanţat din fonduri europene.

Contractul referitor la proiectarea şi asistenţa tehnică necesară pentru modernizarea celor 17,2 km de drum a fost semnat, marţi, la sediul CJ Hunedoara, de către preşedintele instituţiei administrative, Laurenţiu Nistor.

„Dezvoltarea turismului în judeţul Hunedoara este strâns legată de investiţiile pe care le facem în infrastructura rutieră. Cetatea dacică de la Sarmizegetusa Regia este unul din principalele obiective turistice din judeţ, iar numărul vizitatorilor creşte de la an la an. Am promis că vom face demersuri pentru modernizarea acestui sector de drum judeţean şi, iată, că facem paşi importanţi în acest sens”, a declarat preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Obiectivul proiectului este consolidarea structurii rutiere prin aplicarea mai multor tipuri de structuri stabilite în funcţie de grosimea fundaţiei existente.

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia a fost vizitată anul trecut de peste 70.000 de turişti.