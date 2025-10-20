Guvernul României a transmis că va formula o poziție publică în legătură cu decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților doar după ce va fi publicat comunicatul oficial al instituției.

Executivul a subliniat că așteaptă clarificările Curții înainte de a comenta hotărârea sau de a lua măsuri privind forma proiectului legislativ.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților, admisă luni după sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia afectează întreg procesul legislativ al reformei susținute de Guvern.

ÎCCJ a transmis încă din septembrie că legea contravine independenței justiției și încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale, subliniind că independența magistraților nu poate fi negociată sau relativizată.

Premierul Ilie Bolojan a apărat proiectul Guvernului, precizând că reforma urmărea o tranziție de 10 ani până la pensionarea magistraților la 65 de ani, cu o vechime de 35 de ani și cu pensii plafonate la 70% din ultimul salariu net. El a arătat că pensiile actuale, unele de peste 30.000 de lei, sunt disproporționate.

În prezent, Guvernul așteaptă comunicatul oficial al CCR pentru a decide care vor fi următorii pași în privința modificării legii. Decizia Curții readuce în prim-plan una dintre cele mai controversate teme din sistemul public – pensiile speciale ale magistraților – și amplifică tensiunile între instituțiile statului.