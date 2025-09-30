Guvernul Bolojan ar urma să adopte serviciul militar voluntar în România. Potrivit surselor Realitatea PLUS, românii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să se înroleze în mod voluntar, să fie pregătiți câteva luni de zile în care vor fi și plătiți, iar mai apoi aceștia pot aștepta să fie cooptați la luptă, în cazul unui război. Proiectul ar urma să fie adoptat chiar săptămâna aceasta, în ședința de guvern.

Noul program se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune o pregătire militară de patru luni într-o unitate a armatei. În acest timp, recruții beneficiază de cazare, masă și echipamente, dar și de o soldă lunară între 4.000 și 5.000 de lei. La final, statul le oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. Astfel, un tânăr care finalizează stagiul voluntar pleacă acasă cu echivalentul a aproximativ 6.000 de euro

În prezent, Armata României are în jur de 70.000 de cadre active și 40.000 de rezerviști, însă mulți dintre aceștia sunt trecuți de prima tinerețe și nu mai pot fi considerați o opțiune viabilă pe front. În plus, doar 3.000 de rezerviști voluntari au fost instruiți în ultimii doi ani.

Prin introducerea noului serviciu militar voluntar, autoritățile speră să atingă pragul de 120.000 de oameni pregătiți să intervină în cazul unui conflict armat.

Ministerul Apărării schimbă și Legea Apărării Naționale. Noile prevederi stabilesc clar liniile de comandă în situații de criză și oferă mai multă libertate de acțiune militarilor.

Printre cele mai importante modificări se numără posibilitatea de a lovi ținte pe timp de pace. Potrivit sursei citate, măsura vine în contextul în care România s-a confruntat recent cu atacuri cu drone în apropierea graniței cu Ucraina, iar autoritățile vor să aibă pârghii legale pentru a răspunde rapid.