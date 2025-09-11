Guvernul a aprobat joi Programul strategic de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de la „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu”, care se va derula în perioada 2025-2035.

Documentul, propus de Ministerul Transporturilor, prevede investiții importante, printre care construirea unui nou terminal pentru pasageri, modernizarea suprafeței de mișcare și a sistemului de balizaj, dar și dezvoltarea infrastructurii tehnice și a facilităților de suport.

Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din surse proprii ale aeroportului, credite bancare, fonduri publice obținute conform legii și alte resurse legale. Toate obiectivele vor fi realizate pe baza documentațiilor tehnico-economice aprobate, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Programul urmărește să readucă Aeroportul Băneasa la standarde moderne, după ce în ultimii ani a funcționat cu o infrastructură limitată. Noul terminal ar urma să crească capacitatea de procesare a pasagerilor și să ofere condiții similare celor de pe marile aeroporturi europene.

În paralel, modernizarea infrastructurii tehnice și a echipamentelor va contribui la siguranța și eficiența operațiunilor aeriene.

Sursa: Newsinn