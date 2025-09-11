”Știu că nu trecem printr-o perioadă simplă dar principalul instrument în această coaliție trebuie să fie dialogul.” Sunt declarațiile făcute de șeful PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, partidul pe care îl conduce nu funcționează cu presiuni din afară.

Sorin Grindeanu: Eu știu că nu e simplu. Nu trecem printr-o perioada simplă, dar îmi doresc că în această Coaliție principalul instrument să fie dialogul.

PSD nu funcționează cu încercări din acestea de a disciplina PSD, de a forța PSD să facă anumite… Nu reacționăm corect.

Noi am intrat de bună credință în Coaliție, am făcut o consultare largă în partid, au votat aproape 5 mii de oameni, după care am încercat să facem lucruri bune și încercăm în fiecare zi.

În momentul în care simțim că balanță nu mai e cea corectă, nu ne ține nimeni cu forță. În momentul în care nu e dialogul principalul instrument în cadrul acestei Coaliții și încercarea de disciplinare a PSD-ului. PSD nu reacționează că un copil. Nu e vorba de șantaj nicio secundă.

Moderator: S-au desființat dosarele de la DNA? S-au desființat interceptările?

Sorin Grindeanu: Dar PSD nu a reacționat niciodată așa. Eu, atâta timp cât sunt la conducerea PSD-ului, nu ma impresionează chestiuni și abordări de acest tip. Am văzut destule și, știți, ca în reclama aia: ”Coafura rezistă”.

Sursa: Realitatea Din PSD