Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a susţinut, vineri, că nu s-a întâlnit niciodată cu ofiţeri din Federaţia Rusă şi a afirmat că în spaţiul public „s-a repetat o minciună” în legătură cu acest subiect, menţionând că numai prin folosirea inteligenţei artificiale ar putea apărea imagini cu el împreună cu ofiţeri ruşi.

Simion a transmis că va prezenta din nou documentele pe care le-a primit din Republica Moldova privind interdicţia de a intra în ţara vecină.

„Pentru asta trebuie probat, s-a repetat o minciună în spaţiul public că am avut întâlniri, în 2011 şi 2012, cu nu ştiu care rezident, nici ei nu ştiu al cărui serviciu. Vă spun eu categoric, George Simion nu a fost la Cernăuţi nici în 2011, nici în 2012, şi atunci cum să mă fi întâlnit? (…). Având cunoştinţă despre identitatea respectivei persoane, nu m-am întâlnit cu asemenea persoană (…). Şi ăsta este secretul lui Polichinelle, de ce a fost interzis George Simion. Pentru că mi-au dat hârtiile la mână, vi le prezint, mare secret, mare dezvăluire (…). Au încercat unii şi alţii să se urce pe o temă care nu există. Le-am mai făcut şi în momentul respectiv, (n.r. publicarea actelor pe care le-a primit din Republica Moldova), sunt procese în instanţele de la Chişinău şi Cernăuţi, le prezentăm iarăşi”, a precizat Simion, înainte de prezentarea Programului de guvernare al AUR.

El a adăugat că reprezintă un „pericol” pentru securitatea din Republica Moldova, pentru că îşi doreşte unirea românilor.

„Reprezint un pericol pentru securitatea Republicii Moldova. Într-adevăr, eu reprezint un pericol pentru securitatea acelui stat pentru că eu îmi doresc unirea românilor, pentru că eu toată viaţa mea am militat ca Basarabia să fie iarăşi România. Basarabia a fost România, este România, va fi România. Nu mi-e ruşine de toate acţiunile mele unioniste pe care le-am întreprins, care reprezintă un atac la securitatea Republicii Moldova, pentru că eu nu mai vreau ca Republica Moldova să existe ca stat. E logic, scrie şi în documente, numai cine nu ştie să citească nu înţelege răspunsul la această întrebare. Eu vreau unirea românilor. Aşa e şi titlul partidului nostru, Alianţa pentru Unirea Românilor”, a spus Simion.

Întrebat dacă e acelaşi tip de acţiune pe care Rusia îl întreprinde în Ucraina, Simion a răspuns: „Nu, categoric nu, m-aţi văzut pe mine intrând cu tancuri, cu bombe, eu am demonstrat paşnic, am făcut marşuri pentru unire, am adus tone de carte la Chişinău, am sprijinit presa acolo, am înfiinţat o televiziune. Eu am făcut acţiuni pentru apropierea malurilor Prutului, eu am reeditat Podul cu Flori, nu cu bombe”, a punctat candidatul la prezidenţiale.

Simion a completat că în acest moment ar trebui să se discute despre cine va guverna ţara în următorii patru ani şi despre cine va conduce în calitate de „lider suprem” pentru următorii cinci ani.

„Cu siguranţă, eu nu am fugit de nicio dezbatere, ba chiar unii au încercat să mă excludă din unele dezbateri şi sunt la dispoziţie pentru orice invitaţie, pentru orice întrebare, spre deosebire de candidaţi mei, care sunt şi leneşi, sunt şi laşi şi nu îşi fac temele cu privire la atribuţiile preşedintelui, cu privire la atribuţiile viitoarei guvernări (…). Discutăm mult prea multe prostii în campania electorală, nu discutăm nimic despre alegerile parlamentare care sunt la fel de importante, poate şi mai importante decât alegerile prezidenţiale. Alături de mine sunt experţii AUR, profesori universitari, specialişti în domeniile despre care am scris în programul de guvernare. Noi ne prezentăm astăzi programul de guvernare şi ne-am dori, din tot sufletul, dezbateri cu ceilalţi contracandidaţi la alegerile prezidenţiale, la alegerile parlamentare în judeţele noastre, despre fiscalitate, economie, agricultură, pensii, grupele de muncă, pensiile CAP-iştilor, ecologie, energie, sănătate şi multe alte chestiuni despre nu se vorbeşte în această campanie. Eu sunt pregătit să răspund la întrebări despre orice domeniu de interes pentru români, şi la fel sunt şi colegii mei. Vom avea o conferinţă maraton de cinci ore în care fiecare domeniu va fi prezentat, analizat de un expert pe care AUR îl propune în viitorul Parlament”, a conchis Simion, la evenimentul care se desfăşoară la Palatul Parlamentului.

CMF 31240006

Sursa: Realitatea din AUR