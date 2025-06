George Simion a fost așteptat de sute de români la Madrid. Președintele AUR a subliniat că oamenii aflați în Diaspora sunt o speranță pentru România. El a adăugat că a dus o luptă corectă și că nu a acceptat sa facă târguri cu PSD sau cu Victor Ponta.

„In aceasta lupta ne-am confruntat cu toate partidele lor, cu toate televiziunile sistemului, cu toate minciunile, cu toata talpa Iadului si cu multe forte externe care au intervenit peste vointa poporului roman, malefice, satanice.

Nu am acceptatsa fac targuri cu primarii PSD. Nu am acceptat sa fac targuri cu Victor Ponta. Nu am acceptat sa ma dau cu sistemul lor.

Schiopi, chiori, ciungi, pleava societatii – cum ne-or face ei. Macar noi am avut demnitate, nu ne-am vandut si am dus o lupta corecta, am stiut sa nu ne lasam dezbinati.

Sa continuam sa fim uniti. Nu am pierdut razboiul. Vom castiga razboiul. Poate ca am pierdut o lupta, dar nici aia nu cred ca am pierdut-o sau cel putin nu corect”, a transmis liderul AUR in discursul sustinut la Madrid duminica.