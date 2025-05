Candidatul suveranist George Simion a fost invitat, miercuri seară, la Culisele Statului Paralel. Candidatul cotat cu cele mai mari șanse de a deveni președintele României a dezamorsat toate informațiile false pe care le vehiculează în spațiul public contracandidatul său și cei care-l manipulează din spate.

Principalele declarații ale lui George Simion:

Ascult vocea poporului și mă supun doar poporului român, nu unor grupuri de interese care ar vrea să controleze servicii secrete, justiție, presa. În mod normal, domnul Tolontan și alți domni de la unele site-uri ar fi trebuit să deschidă cu declarația lui Nicușor Dan care vrea să controleze justiția. Nu trăim însă, într-o țară normală și (ei..) manipulează orice, pentru că eu ieri am făcut o serie de afirmații de bun simț.

Au ajuns să zică din nou, aceeași placă veche, cum că Simion se dezice de Călin Georgescu și nu mai este “premierul lui”.

Eu cred că am răspuns la toate întrebările, pornind de la întrebarea legată de amante, pile, funcții inventate în aparatul de stat. Unii care nu vin la serviciu, mă refer la administrația locală și centrală, așa am ajuns de la 800 de mii la 1,3 milioane, eu nu am făcut nicio referire, așa cum fals spune contracandidatul meu, la cadre medicale, pompieri, militari, etc. Apropos, mâine dimineață am întâlnire cu ambulanțierii, cu transportatorii am avut, cu profesorii, cu sindicatele si patronatele din sectoarele etnice.

Eu nu sunt de o candidatură a mea pe persoană fizică, nu vorbim de planul Simion, ci de planul poporului român. După ce mi-am dus la bun sfârșit datoria după aceea nu mai auziți. Minciunile cresc din gaura candidatului, care se laudă că a scăpat primăria de datorii dar datoriile sunt și mai multe, doar a crescut ratingul care te ajută să te împrumuți. Dl Dan e bucuros că se împrumută, m-am săturat ca țara noastră să trăiască pe datorie. Am ajuns prin manipularea aceasta a grupurilor din spatele lui Nicușor Dan să fiu acuzat de devalorizarea leului, am găsit niște manuale de comunicare la cei de la USR în care sunt sfătuiți oamenii lor cum să vorbească cu taximetriștii, cum să argumenteze..

Am ajuns să aud din gura contracandidatului că eu doresc alegeri anticipate și să duc țara în haos? Eu îmi doresc să găsim o cale de colaborare. Obiectivul meu este revenirea la ordinea constituțională.

Atunci când vom pune patrioți în instituțiile statului nu vor mai exista secretare, pile și amante. Avem foarte clară misiunea în față, ei mizează pe faptul că oamenii se vor culca pe o ureche si nu vor mai merge la vot, încearcă să ne lipească de anumite figuri politice care nu au fost in stare să câștige încrederea populației. Predoiu reprezintă un partid care a luat 13% la alegeri si o aripă din acest partid odată național liberal care este de fapt in serviciul Franței. Franța este statul care-și dorește să câștige controlul absolut asupra statului român.

Înainte ca cei care cred că obosim, că ne speriem, vreau să le zic un singur lucru. Eu nu obosesc, eu nu cunosc frica, eu sunt un român liber și daca nu înțelegeam acum o luna jumătate de ce dl. Călin Georgescu mi-a cerut să strâng semnături, acum înțeleg. Nu mă puteți speria, nu cunosc acest sentiment. Trageți în mine cu tot ce avețipentru că nu mă voi clinti si nici mizeriile voastre nu mă vor lovi. Stau si dezbat 5-6-7 ore cu voi și tot nu fac nicio greșeală, pentru că nu e vorba de mine, greșeala e umană, e vorba de dorința unei națiuni pe care ați batjocorit-o și ați crezut că merge să ne umiliți. Nu sunt in aceasta luptă pentru mine, dacă era așa clacam de mult. Nu voi claca.

Am venit cu un program de case și apartamente accesibile pentru tineri, am venit cu acest program guvernamental. Sigur că acea promisiune făcea parte dintr-o campanie obișnuită, acum suntem într-o altă campanie. Sigur că vor titra această propoziție că “Simion nu va mai face apartamente pentru tineri”. Este o minciună.

Au încercat să inventeze că Meloni nici nu m-a felicitat, sunt prietenii noștri buni cu care am un plan la nivel european si simt că, odată cu victoria noastră și a Poloniei, care au alegeri tot pe 18 mai, s-a terminat cu șandramaua gree deal, cu șandramaua transgender și așa mai departe. Vom propune la nivel UE să nu se mai permită asupra copiilor noștri operații de schimbare de sex.

Eu cred că vom restabili doi dintre cei mai importanți trei piloni ai strategie de securitate națională: statul de membru NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Ieri am avut figuri importante pentru administrația Trump, venite aici la București să ne sprijine și să repornească parteneriatul economic. Nu voi duce România în haos ci voi menține parteneriatul strategic cu SUA. Cei care au încercat să speculeze dau vina pe mine pentru greșelile lor.

Aș vrea să-l vad pe Nicușor Dan dând interviuri pentru presa americană și fiind relevant la Washington.

Mesajul meu pentru prietenii de pe hotare este că și eu sunt “pleava societății” și sunt mândru.

Sunt capabil, împreuna cu echipa din care fac parte, să fac lucruri care poate par în clipa de față imposibile.

România renaște. Exact acum, facem istorie, nu politică!

Eu nici nu ar trebui să fiu acum pe acest scaun, altcineva trebuia să fie președinte, cel ales de români.

Sunt în permanent contact cu domnul Călin Georgescu, vorbim și ne vedem ori de câte ori este nevoie.