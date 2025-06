„Noi, patrioții din România, am fost singurii împotriva tuturor”, a declarat George Simion, într-un interviu acordat conspiraționistului francez Eric Morillot.

Liderul AUR, George Simion, a declarat că, la alegerile prezidențiale din luna mai, suveraniștii au fost „singuri împotriva tuturor, împotriva Comisiei Europene, care s-a implicat în aceste alegeri”.

„Noi, patrioții din România, am fost singurii împotriva tuturor”, a declarat George Simion, într-un interviu acordat conspiraționistului francez Eric Morillot.

Președintele AUR îl atacă din nou pe Emmanuel Macron.

„Nu am pierdut aceste alegeri. Noi suveraniștii, patrioții din România, am fost singuri împotriva tuturor, împotriva Comisiei Europene, care s-a implicat în aceste alegeri. Am fost singuri împotriva lui Emmanuel Macron. Este complet nediplomatic și Emmanuel Macron”, a subliniat Simion.

El a adăugat că va ajuta poporul francez în bătălia de a îl înlătura pe Macron.

„Nu are sprijinul poporului francez, stă foarte prost în sondaje. E dreptul poporului francez să-l înlocuiască pe Macron și să schimbe modul în care merg lucrurile. Noi, ca frați mai mici, întotdeauna inspirați de poporul vostru măreț și cultura voastră, vă sprijinim în această bătălie”, a conchis liderul AUR.

