Liderul AUR, George Simion, a mers la fabrica de centuri de siguranță din Brad, unitate care se va închide în curând. El atrage atenția că dispariția acesteia ar însemna pierderea a sute de locuri de muncă și o lovitură directă pentru economia locală.

Simion a atras atenția asupra faptului că după ce unități de textile și producători de volane și-au închis activitatea, aceeași soartă se abate și asupra fabricii de centuri de siguranță.

Închiderea fabricii nu reprezintă doar pierderea unor locuri de muncă, ci și o lovitură pentru întreaga comunitate din Brad. Aceasta este ultima unitate industrială rămasă în zonă, iar plecarea sa ar însemna un pas înapoi pentru economia locală, deja fragilă.

Liderul AUR a cerut intervenția urgentă a autorităților centrale pentru a evita un colaps economic în Brad.

„După fabricile de textile și volane, la Brad se închide fabrica de centuri de siguranță, 350 de locuri pierdute, unele chiar din 1 octombrie! Cer intervenția premierului și a ministrului economiei, e singurul angajator industrial din zonă! Acționați acum!”,a transmis Simion pe pagina sa de sociallizare, solicitând un plan rapid care să salveze locurile de muncă și să ofere stabilitate comunității.

Sursa: Realitatea din AUR