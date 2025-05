George Simion, liderul suveraniștilor, este miercuri seară, față în față cu Anca Alexandrescu, într-o ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel, în direct la Realitatea PLUS.

G.S. : Am văzut că aș fi incitat la o baie de sânge, deși cred că am spus foarte clar, cu toate accentele din limba română, că am evitat o baie de sânge.

A. A.: Mi-ați dat vreun ban, vreun contract, o promisiune, funcție?

G.S.: Nu v-am dat niciun ban, dna Alexandrescu așa cum nici Gigi Becali nu mi-a dat mine niciun ban.

Au încercat pe toate căile să mă facă să cedez. Au fost presiuni să demasc respectul pe care i-l port lui Călin Georgescu. Au fost foarte, foarte mulți omeni care mi-au cerut asta.

A. A.: Se află și Gigi Becali pe această listă?

G.S.: Sigur că da. Eu am făcut o apreciez greșită asupra lui GB; am crezut că s-a schimbat că, s-a pocăit, că merge pe calea lu Dumnezeu, dar m-am înșelat.

Mi-a propus iBecali – N.R.) inclusiv să facem niște șmecherii legale când voi devei președinte. Chiar așa a spus. Am martori.

CEI 700.000 DE LEI PENTRU INUNDAȚII. NU MI-A DAT NICIODATĂ

G. S.: Nu mi-a dat mine acești bani, nu i-a dat partidului și i-am spus de mai multe ori. Ba chiar văd că sunt mai multe minciuni care trebuiau contacarate la timp. De exemplu, că am devalorozat noi leul și el a pierdut un milon de lei. Eu cred că instituțiile statului ar trebui să se interesze despre ce fel de tranzacții face, dacă pretinde că din diferența de curs a pierdut 1 milion.

A.A.: V-a spus textual că vă mănîncă pușcăria dacă nu vă recunoașteți înfrângerea?

G.S.: Nu, a mințit!

A.A.: A spus că în cel mult doi ani Nicușor Dan va fi suspendat?

G.S.: Da. Când încerca să mă determine să renunț la domnul Georgescu…

G.S.: AEP refuză accesul informaticianului AUR la bazele de date cu centralizarea voturilor, să vedem dacă există CNP-uri ale unor persoane decedate care au votat.

G.S.: Eu nu am fugit din țară, cum au zis unii și alții. Am fost luni la Cluj, marți la Tulcea. Dl.Becali a spus că e acolo un general care mă susține, dl. Suciu nu este

A.A: V-ați întâlnit cu Coldea?

G.S.: Nu m-am văzut niciodată cu Florian Coldea, nu l-am văzut pe acest individ niciodată în viață. ȘI dacă mă duc la Cluj, nu mă văd cu Dâncu sau cu oameni din grupul de la Cluj.

PRESA SISTEMULUI L-A MENAJAT PE NICUȘOR DAN

G.S.: Această presă are o singură grijă, să se ia de mișcarea suveranistă, de Anamaria Gavrilă, de mine, de Călin Georgescu. Fac asta pentru că ei au mai reușit în trecut cu anume persoane și își închipuie că vor reuși și cu mine. Nu vor reuși. Dacă eram cât negru sub unghie șantajabil, mă luau.(…) Probema mare este că România are de suferit și că romanii vor avea de suferit cu această guvernare, nu vor fi bani și va veni FMI, iar ei nu a nicio relație cu Statele Unite.

Noi am făcut această contestație exact pe modelul contestației cu care ei au anulat alegerile în decembrie.

AEP refuză accesul informaticianului desemnat de AUR la bazele de date ale votării. Solicităm și Parchetului General audierea domnului Pavel Durov, fondatorul Telegram.