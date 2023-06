Atac dur făcut de George Simion. Acesta face acuzații de trădare în rândul membrilor AUR și susține că sunt reprezentanți care vor să se alieze cu PSD sau PNL. De asemenea, liderul AUR este de părere că sistemul lui Klaus Iohannis trebuie să cadă.

„Reprezentantii nostri ori vor sa faca blat cu PSD, PNL, ori se cauta cumpararea lor. Sistemul lui Klaus Iohannis mai are putin si-si da duhul… acum se rasuceste in mormant. Sistemul lui Iohannis este cel care ne a tinut in ultimii 10 ani…dupa alti 10 ai lui Basescu in saracie, in batjocura. Sistemul lui Klaus Iohannis si a partidelor care sunt la brelocul lui Klaus Iohannis trebuie sa cada.

Singura sansa este anul viitor.

Ei se chinuie sa tina de putere si sa puna cat mai jos AUR in sondaje de opinie la tv si asa mai departe. Se chinuie sa cumpere oameni care sa ne atace, sa gaseasca tradatori”, sustine George Simion.