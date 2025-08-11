Continuă audierile procurorilor DNA în dosarul Romprest! Procurorii au deschis un dosar penal în urma unei plângeri din 2022 pentru mai multe fapte de corupție grave. Mai mulți acționari din compania Romprest și administratorii unor firme paravan ar fi încercat să pună monopol pe acțiunile CNAB. Totul ar fi fost posibil prin ajutorul unor angajați cheie din compania de stat, care au fost deja chemați la audieri.

UPDATE 12:07

Realitatea PLUS: Ati prejudiciat Sectorul 1 cu 200 de milioane de euro.

Iancu Toader: Nu exista niciun element din ceea ce spune Detaco. Este efectiv o plangere prin care se induc in eroare organele judiciare. Sunt niste afirmatii mincinoase, frauduloase. Este evident aceeasi manifesare pe care o are dl Maricel Pacuraru, prin actionarul Detaco, pentru a pune stapanire in mod abuziv pe aceasta companie Romprest.

Realitatea PLUS: Cine sa puna stapanire?

Iancu Toader: Nu exista nicio afirmatie din cele care apar in spatiul public legat de ceea ce s-a spus de catre acest post.

Este martor, vizeaza cu totul alte chestiuni, deci nu este nimic real nimic din ceea ce s-a spus.

Realitatea PLUS: De ce spuneti ca tot ceea ce zice Realitatea este fals?

Iancu Toader: Pentru ca, prin continutul plangerii si sunt probe foarte clare, se stie foarte clar acesta spect – nu sunt reale.

UPDATE 11:45- Avocatul Iancu Toader a ieșit de la audierile care au avut loc în fața procurorilor DNA, unde a fost chemat pentru a da explicații în dosarul de corupție.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Continuă audierile la DNA în cadrul acestui dosar, un dosar deschis în anul 2022, în urma unei plângeri privind mai multe fapte de corupție.

Vorbim, așadar, despre mai mulți acționari ai Romprest, dar și administratori ai unei firme paravan care voiau să pună monopol pe acțiunile unei companii de stat. Este vorba despre CNAB.

La DNA au fost prezenți în fața procurorilor mai mulți directori din cadrul Romprest, dar și din cadrul CNAB, dar și persoane din Ministerul Transporturilor și angajați cheie din cadrul aceleiași companii.

În acest moment, în fața procurorilor au ajuns alte două persoane – Răzvan Ghenoiu, care e membru în Consiliul de administrație al Romprest, dar și avocatul Iancu Toader. Aceștia nu au făcut nicio declarație în momentul în care au ajuns la sediul DNA. Rămâne de văzut dacă vor spune ceva la ieșirea din sediul anticorupție.