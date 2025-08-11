Campioana FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0, duminică, pe Stadionul Steaua din Ghencea, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Prima ocazie a partidei i-a aparținut lui Florin Tănase în minutul 6. Decarul roș-albaștrilor a executat bine o lovitură liberă din marginea careului dar portarul Denis Rusu a intervenit salvator.

În minutul 35, la primul șut pe poartă, Unirea Slobozia a și marcat ! Florin Purece l-a angajat în careu pe Raul Rotund și jucătorul împrumutat de la Dinamo a tras la colțul lung, de lângă Vali Crețu și fără speranțe pentru portarul Lukas Zima.

În prelungirile primei reprize, Octavian Popescu putea să egaleze dar lovitura sa de cap de la 8 metri a fost blocată lejer de Rusu.

La pauză, FCSB a făcut două scchimbări. Au ieșit: Dennis Politic și Mihai Lixandru și au intrat: Daniel Bîrligea și Juri Cisotti.

Italianul a semnat cea mai mare ocazie de gol a campioanei în minutul 55, când a nimerit transversala cu un șut expediat de la marginea careului de 16 metri.

În minutul 72, David Miculescu nu l-a putut învinge pe același Rusu cu un șut din interiorul careului.

Pâna la final, FCSB a mai irosit două șanse importante.

Mai întâi, Cisotti a reluat spectaculos din „foarfecă” în minutul 80 după care, Tănase a trimis din apropiere o lovitură de cap în minutul 90+1. În ambele situații, portarul Rusu a reușit să pareze spre disperarea celor 6083 de spectatori, care au asistat la meci.

S-a terminat FCSB – Unirea Slobozia 0-1 și campioana a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga. Echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii este abia pe locul 12 în clasament cu doar 4 puncte.

Unirea Slobozia, echipă pregătită de fostul jucător al celor de la FCSB, Andrei Prepeliță, a urcat pentru moment pe poziția a 6-a cu 7 puncte.

Au jucat în Ghencea

FCSB: Zima – Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki – Șut (Miculescu 68′), Lixandru (Cisotti 46′) – M. Toma (Stoian 68′), Politic (Bîrligea 46′), Oct. Popescu (Edjouma 56′) – Tănase

Antrenor: Elias Charalambous

Unirea Slobozia: Rusu – Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu – Coadă (Florescu 46′), Pop, Purece (Aganovic 60′) – Bărbuț (Safronov 78′), Afalna (Said 60′), Rotund (Dulcea 74′)

Antrenor: Andrei Prepeliță