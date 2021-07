Festivalul Dinozaurilor revine în Geoparcul Internaţional Ţara Haţegului. Festivalul se va desfășura în perioada 30 iulie – 1 august, după un an de pauză impus de pandemie.

Evenimentul va cuprinde activităţi culturale şi educaţionale pentru toate vârstele. Sloganul care va defini festivalul în acest an este On air, on line & on art, potrivit unui comunicat al Geoparcului.

Muzica este asigurată, în acest an, de acordurile de chitară clasică. Artistul Adrian Mardan a acceptat invitaţia de a participa la Festival cu un recital extraordinar. Concertul va avea loc pe 31 iulie şi va avea loc în satul Peşteana.

Sursa: Realitatea de Hunedoara