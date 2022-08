Românii au închis becurile, televizoarele și aparatele de aer condiționat în prima jumătate a anului, de teama scumpirilor masive din ultima perioadă. Potrivit Institutului Național de Statistică, datele arată că oamenii au consumat cu 7,4 la sută mai puțin în prima jumătate a anului, față de aceeași perioadă din 2021. Prețurile mari la energie electrică îi îngrijorează pe români în acest moment, ei au început să pună bani deoparte pentru a putea plăti facturile din lunile reci.

Românii au început să reducă drastic consumul, după ce au primit facturi de coșmar la energia electrică și gaze în ultimele luni. Majoritatea a început să facă economii pentru a putea achita sumele uriașe.

„Îmi scot din priză mai puțin firgiderul, scot televizorul, hota, toate le scot din priză, după ce nu mai am nevoie de ele și în felul ăsta fac economie. Dacă am ajuns de la 70 de lei, la 50 de lei, înseamnă că am făcut economie”, a spus un român.

Gazele s-au scumpit cu peste 70 la sută în ultimul an, iar energia electrică cu 23 la sută în ultimele 6 luni.

ION LUNGU, director Asociației Furnizorilor de Energie Electrică: Prețurile crescute și am în vedere toate prețurile lșa toate produsele au determinat un preț mai redus cât de prduse, cât și de servicii, atunciu a scăzut și consumul de nergie electrică, când prețurle sunt m,ari lumea caută spătească cât mai puțin”.

Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au susţinut o reducere voluntară cu 15% a consumului de gaz și energie în timpul iernii. Unele state au luat deja măsuri.

TEODORA CIMPOI, consultant în sectorul energetic: „Statul are dificultăți foarte mai în a acoperi aceste sume, vorbim de sume de miliarde de care trebuie acordate de la bugetul de stat pentru a compensa creșterile de preț la energie pentru consumatori finali.

Singura modalitate prin care noi consumatorul o avem la îndemâna este cât consumăm și să folosim energia doar atiunci când avem necoie și să nu o risipim”.

În acest moment la guvern se discută despre revenirea la o piață reglementată, iar statul să impună un preț de vânzare a energiei electice și a gazelor naturale.