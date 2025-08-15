FCSB a învins de echipa kosoravă Drita cu scorul de 3-1 (2-0 la pauză), joi seară, pe Stadionul Fadil Vokrri din Priștina, în manșă secundă turului 3 preliminar din Europa League.

În partida tur, campioana României la fotbal s-a impus cu 3-2.

În urma celor două rezultate, FCSB s-a calificat în play-off-ul competiției, unde va întâlni formația scoațiană Aberdeen.

În eventualitatea în care nu trece de Aberdeen, FCSB are totuși asigurat un loc în faza grupei din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

La Priștina, golurile campioanei României au fost marcate de Juri Cisotti, David Miculescu și Denis Politic, în minutele 1, 18 și 85.

Formația kosovară a marcat golul de onoare prin Veton Tusha, în minutul 52.