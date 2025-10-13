Procesul de eliberare a ostaticilor israelieni ținuți de Hamas în Gaza este programat să înceapă în această dimineață, conform acordului de încetare a focului mediat internațional. Operațiunea se desfășoară în contextul unui armistițiu temporar, care a permis deja revenirea a zeci de mii de persoane strămutate în nordul Gazei.

Gruparea militantă palestiniană Hamas urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters.

Eliberarea ostaticilor israelieni ar trebui să înceapă la ora 08:00 din coridorul Netzarim şi să continue la ora 10:00 în Khan Younis, Gaza, informează presa israeliană, scrie news.ro.

Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici care rămân în Gaza sunt în viaţă, cei mai mulți dintre ei fiind răpiţi de la festivalul muzical unde Hamas a comis masacrul din 7 octombrie 2023.