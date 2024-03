Elena Lasconi a făcut o declarație șocantă. În cadrul unui interviu, aceasta a spus că un om normal la cap „nu și-ar dori să fie un primar cinstit”. Mai mult, actualul primar de la Câmpulung spune că, în ciuda meseriei, nu este plătită pe măsură.

„Ca sa faca lucruri, niciun om normal la cap nu cred ca si-ar dori sa fie primar cinstit. Intr-o cumunitate mica sau mare, resporsabilitatea este mare, e pe viata, nu doar pe mandat. Nu esti platit pe masura eforturilor pe care le faci. Mi se pare o onoare sa lucrezi pentru oameni, asta am facut toata viata mea, am vrut sa schimb viata oamenilor in bine „, a declarat Lasconi.