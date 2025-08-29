Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a votat joi, în unanimitate, încetarea mandatului forței de menținere a păcii UNIFIL din sudul Libanului la sfârșitul anului viitor, după aproape 50 de ani.

Potrivit Euronews, membrii forului au presiunilor Statelor Unite ale Americii și ale aliatului său apropiat, Israel.

SUA au cerut inițial ca misiunea să fie încheiată în șase luni, apoi au acceptat o ultimă prelungire de un an. În final, UNIFIL va mai desfășura un mandat de 16 luni, până la 31 decembrie 2026, pentru a-și continua activitatea de-a lungul frontierei stabilite de ONU între Liban și Israel.

Forța multinațională, formată din aproximativ 10.800 de militari și civili, va avea un an pentru a se retrage complet, împreună cu echipamentele ONU. În această perioadă, UNIFIL a primit autorizația de a desfășura doar câteva activități limitate.

UNIFIL a fost creată inițial în 1978 pentru a supraveghea retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, după invazia acestora, iar mandatul i-a fost extins după războiul de o lună din 2006 dintre Israel și Hezbollah.

După reluarea conflictului dintre Israel și Hezbollah, toamna trecută, oficialii libanezi au cerut menținerea misiunii ONU, argumentând că armata națională, lipsită de resurse, nu poate patrula singură întreaga zonă.

Administrația lui Donald Trump a presat în trecut pentru închiderea rapidă a UNIFIL și a obținut reduceri majore de finanțare americană, considerând operațiunea o risipă de bani care amână obiectivul de a elimina influența Hezbollah și de a reda armatei libaneze controlul deplin asupra securității.

„Mediul de securitate din Liban este radical diferit față de acum un an, ceea ce creează condițiile pentru ca Libanul să își asume mai multă responsabilitate”, a declarat ambasadoarea americană interimară, Dorothy Shea.

Rezoluția adoptată stipulează că obiectivul este ca guvernul libanez să devină „unicul furnizor de securitate” în sudul Libanului, la nord de linia de demarcație ONU cunoscută sub numele de Linia Albastră. Totodată, documentul cere Israelului să își retragă trupele dincolo de această linie, însă ambasadorul israelian Danny Danon nu a menționat o retragere în discursul său.

Ambasadorul Algeriei la ONU, Amar Bendjama, a insistat că UNIFIL „rămâne indispensabilă pentru stabilitatea din Liban și din regiune”, prin rolul său în reducerea tensiunilor, sprijinirea încetării focului și facilitarea desfășurării trupelor libaneze în sud. Acesta a subliniat că prezența militară israeliană în Liban contravine acordurilor anterioare și a avertizat că „fără încheierea ocupației israeliene a teritoriilor arabe, pacea și stabilitatea în regiune vor rămâne iluzorii”.

Premierul libanez Nawaf Salam a salutat decizia de prelungire a mandatului UNIFIL până în 2026 și a mulțumit „tuturor țărilor prietene din Consiliu care au înțeles preocupările Libanului”.

În schimb, ambasadorul israelian Danon a acuzat UNIFIL că a ignorat în mod constant „masiva consolidare militară” a Hezbollah, oferindu-i astfel „acoperire pentru a se înrădăcina”. El a afirmat că întărirea armatei libaneze „este esențială pentru ca Libanul să poată revendica, în cele din urmă, suveranitatea deplină” față de Hezbollah.

Israelul s-a declarat dispus să avanseze discuții cu Libanul privind securizarea frontierei, dacă țara va face pași către dezarmarea Hezbollah.

Rezoluția ONU solicită, de asemenea, comunității internaționale „să intensifice sprijinul – inclusiv cu echipamente, materiale și resurse financiare – pentru forțele armate libaneze”.