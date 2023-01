„Cea mai mare parte a bugetului pentru investiţii provine din finanţările europene pe care am reuşit să le atragem în perioada 2017 – 2020. Sunt peste 20 de astfel de proiecte care se implementează, în valoare totală de peste 74 de milioane de euro. Acestora li se adaugă alte proiecte importante pentru care s-au semnat deja contracte de finanţare prin PNRR, în valoare de încă 20 de milioane de euro, şi pentru care se urmează procedurile legale de licitaţii, proiectare, apoi execuţia efectivă a lucrărilor. Fără banii europeni probabil că am fi avut şi acum o sumă mai mare alocată investiţiilor decât cea rezervată pentru cheltuielile de funcţionare, dar diferenţa nu ar fi fost atât de pronunţată, 74 faţă de 26 la sută. 2023 va fi un an cu multe provocări pentru Primăria Hunedoarei, un an în care va trebui să finalizăm cu succes toate proiectele aflate acum în diferite faze de implementare, dar să şi atragem alte finanţări din bani europeni. Sunt încrezător că vom reuşi să facem acest lucru”, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.