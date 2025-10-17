O explozie de proporții a avut loc într-un bloc din București, iar forța deflagrației a afectat grav structura imobilului. Potrivit unui noi bilanț, 3 oameni au murit, iar mai multe victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca și „Grigore Alexandrescu”. Situația este în dinamică, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca numărul victimelor să crească. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, clădirea prezintă un risc major de colaps și locatarii nu mai au voie să intre în apartamente, pentru a-și recupra bunuri și acte.

La reuniune participă reprezentanți ai Primăriei Sectorului 5, ISU București–Ilfov, Poliției Capitalei, SABIF, ASSMB și DGASMB.

La ora 13:30, Primarul General va fi prezent la la Ministerul Afacerilor Interne, pe aceeași temă.

UPDATE 12:00 – Două ședințe de urgență după tragedia din Rahova

Primarul General al Municipiului București participă astăzi, 17 octombrie 2025, la ora 12:30, la ședința extraordinară a Comitetului Municipal la Centrul Municipal pentru Situații de Urgență, situat în Șoseaua Cotroceni nr. 34–36.

Pe ordinea de zi se află analizarea și gestionarea situației de urgență generate de explozia produsă într-un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei nr. 317.

UPDATE 11:40 -Momentul exploziei, surprins de camerele de supraveghere dintr-un magazin aflat în vecinătate



UPDATE 11:30 Pe o platformă de comunicare a apărut o fotografie cu un autoturism de intervenție al Distrigaz și informația că echipe ale furnizorului se aflau în zonă chiar în momentul deflagrației –Realitatea Plus.

UPDATE 11:18 – Raed Arafat: Din păcate, în ruine a fost descoperită o a treia persoană decedată. USISU Ciolpani: a mai fost identificată 1 victimă (femeie) la etajul 6, surprinsă sub un planșeu de beton. Nu prezintă semne vitale.

UPDATE 11;10 – Raed Arafat, șeful DSU: A fost mobilizat unitate speciale de unitate salvare care răspunde de situațiile de cutremur. Este în desfășurare o operațiune de căutare, pentru a verifica dacă există persoane prinse sub ruine. Blocul prezintă risc de colaps, motiv pentru care va fi evacuat complet. Rugămintea noastră către populație este să nu riscați să intrați în bloc sau în zona cu risc. Daca se întâmplă ceva se întâmplă in câteva sec si pers devin victime.