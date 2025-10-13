Un avion s-a prăbușit în Fort Worth din statul Texas, în apropierea aerodromului Hicks. Din primele informații, avionul s-a prăbușit peste mai multe camioane, iar la fața locului a izbucnit un incendiu foarte puternic. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața.

Echipele de intervenție au găsit victimele după ce avionul s-a prăbușit lângă Hicks Airfield, în jurul orei 13:30, ora locală, a confirmat un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Fort Worth pentru The New York Times, relatează The Independent.

Avionul a lovit o parcare unde erau depozitate remorci și rulote, provocând un incendiu, relatează The Times. Se pare că și o clădire comercială din apropiere ar fi luat, de asemenea, foc.

Imaginile difuzate de CBS Texas au arătat echipele de pompieri luptând cu flăcările la locul accidentului, în timp ce fumul negru și gros se ridica în aer la scurt timp după impact.

„Am crezut că răspundeam la două incidente separate”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului pentru The Times. „Mai târziu ne-am dat seama că făceau parte din același eveniment”, adăugat acesta.

Biroul șerifului din comitatul Tarrant a confirmat pentru The Independent că a avut loc un accident aviatic, dar nu a oferit alte detalii legate de eveniment. Ulterior, Departamentul de pompieri a confirmat pentru CBS Texas că incendiul se află sub control.

Zbor cu peripeții pentru jucătorii Nigeriei: echipa a trăit momente de panică

Nu a fost singurul incident grav al sfârşitului de săptămână. Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria. După o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să se întoarcă înapoi si să efectueze o aterizare de urgenţă.

„Avionul a suferit o fisură a parbrizului în timpul zborului, după decolare, iar pilotul a făcut bine că a ghidat avionul în siguranţă către aeroportul din Luanda”, a explicat Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) într-un comunicat.