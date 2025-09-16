Poliția Română a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma amenințărilor cu moartea lansate pe rețelele sociale la adresa liderului AUR, George Simion, a anunțat Realitatea Plus. Liderul suveranist a fost amenințat într-o serie de comentarii pe rețelele de socializare, ca urmare a participării sale la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra, precum și a poziției pe care a avut-o față de asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, ancheta a fost demarată în urma unei plângeri penale depuse de partidul AUR.

Formațiunea politică acuză „extrema stângă” din România că ar fi instigat la ură și violență, după ce mai mulți utilizatori online au postat mesaje în care sugerau că Simion ar trebui să „pățească la fel ca Charlie Kirk”, activist american ucis recent.. Alte comentarii făceau referire la lunetiști sau la „eliminarea fizică” a liderului suveranist.

„Nu vom accepta ca România să devină un spațiu unde libertatea de exprimare se plătește cu viața”, se arată în comunicatul AUR, care cere autorităților să ancheteze aceste instigări criminale și să transmită un semnal clar că astfel de fapte nu vor fi tolerate.

Poliția Română a transmis că libertatea de exprimare este garantată prin Constituție, dar nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, sancționate conform Codului Penal.

Sursa: Realitatea din AUR