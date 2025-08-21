Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj neașteptat pe platforma sa, Truth Social, în care lasă de înțeles că ar sprijini Ucraina să lanseze atacuri directe împotriva Rusiei. Postarea a apărut după ce Moscova a respins din nou ideea unor negocieri de pace.

Trump a transmis că un conflict nu poate fi câștigat doar prin apărare și a făcut o comparație cu sportul, susținând că o echipă fără atac nu are nicio șansă. El l-a acuzat pe Joe Biden că a împiedicat Ucraina să riposteze și că această strategie nu a dat rezultate până acum.

În mesaj, fostul președinte a insistat că, dacă ar fi condus SUA, războiul nu ar fi început niciodată. Trump a subliniat că, în viziunea lui, sub mandatul său nu ar fi existat „nicio șansă” ca invazia să aibă loc.

Postarea s-a încheiat cu o frază enigmatică, lăsând să planeze un aer de mister. „Timpuri interesante ne așteaptă!!!”, a scris Donald Trump, fără alte detalii suplimentare.

Pe de altă parte, Moscova continuă să respingă ideea unor negocieri directe. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis că Rusia trebuie să dețină drept de veto asupra oricărui acord de sprijin pentru Ucraina, subminând planurile occidentale privind garanțiile de securitate.

Lavrov a avertizat că desfășurarea de trupe europene pe teritoriul ucrainean, după un eventual acord, ar fi privită ca o intervenție străină și ar fi „total inacceptabilă” pentru Kremlin. În plus, acesta a exclus posibilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski, subliniind că un asemenea summit ar putea avea loc doar dacă toate temele de discuție ar fi pregătite în detaliu.

Sursa: Newsinn