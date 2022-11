Au început audierile pentru destructurarea mafiei gunoaielor din sectorul 1! Cele mai importante parchete din țară au intrat pe fir și lansează anchete incendiare la Romprest. Saptamana aceasta a venit rândul lui Bogdan Adimi, directorul general adjunct al Romprest, acuzat că face parte din grupul infracțional organizat care a prejudiciat statul cu aproape 200 de milioane de euro. Adimi are, deja, statutul de suspect într-un dosar penal la Direcția Națională Anticorupție, în aceeași speță.

Directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi, a FOST la sediul DIICOT în jurul pranzului. Adimi a discutat mai bine de 3 ore cu procurorii care investighează una dintre cele mai mari delapidări din Romania din ultimii ani. Acesta a venit la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu o cască pe cap să nu fie recunoscut de jurnaliști.

Directorul Romprest este inculpat deja într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție pentru înșelăciune în formă continuată. Bogdan Marian Adimi a fost de la inceput un personaj controversat. El ar fi fost implicat în dosarul de luare de mită a fostului consilier prezidenţial Răzvan Murgeanu. Numele lui Bogdan Adimi s-a aflat în centrul unui scandal când jurnaliștii au dezvăluit că acesta a ajutat procurorii să strângă probe împotriva fostului vicepreședinte Romprest, Răzvan Murgeanu, făcând mai multe denunțuri la DNA Ploiești. Mai mult, Evenimentul Zilei a scris că relațiile lui Adimi (INTRA HARTA CU MAFIOTII facuta de Calina Pirotici) cu DNA sunt mult mai vechi, acesta lăudându-se apropiaților săi că este nepotul Laurei Codruța Kovesi și apropiat al fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea.

La parchet a fost deja si unul dintre apărătorii grupării, Avocatul Iancu Toader, care a discutat cu procurorii peste 4 ore.

Avocatul Iancu Toader este audiat în calitate de martor cu privire la anumite aspecte prin care s-au delapidat sume uriașe din compania Romprest, a explicat avocatul Gabriel Ionescu, în direct la Realitatea Plus.

Alaturi de cei doi in mafia gunoaielor mai stau Andrei Dracea, Duca Ghenoiu si Orlando Valache. Dracea este un medic născut la Moscova, considerat unul dintre baieții deștepti din sănătate. Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor lor. Din păcate, o anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor. Lui Dracea i se mai spune și „domnul licitație la minut” reușind, aparent cu ajutorul oamenilor din servicii, să câștige contracte bănoase cu statul.

Potrivit presei de investigatie, Bogdan Adimi se stie demult cu Duca Ghenoiu si Orlando Valache. (INTRA HARTA CU MAFIOTII facuta de Calina Pirotici) Toti trei ar fi inceput in 2010 cu trafic de prostituate de lux prin reteaua sotiei lui Codrut Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar. Andreea Marta a fost arestata in 2012 pentru proxenetism si acuzată de procurorii DIICOT că a coordonat o reţea de prostituate, alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu. Conform procurorilor, oameni de afaceri potenţi, persoane publice şi din lumea mondenă, dar şi fotbalişti au beneficiat de serviciile prostituatelor din reţeaua Andreei Marta. Aceştia, scria GÂNDUL, cheltuiau sume foarte mari de bani pentru a organiza petreceri private, în special în străinătate şi în cluburi exclusiviste. Potrivit surselor citate de MEDIAFAX, Marta făcea „comenzi pentru virgine“ în Republica Moldova, pentru care se plăteau şi câte 3.000 de euro, iar în Bucureşti gruparea ce trafica fetele obţinea şi 10.000 de euro. In 2016, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, Alina, a depus un denunţ penal la DNA în care a povestit despre faptul că în luna martie a anului 2012 a asistat la discuţii în care se punea la cale asasinatul lui Codruţ Marta. Alina Măgureanu declară în denunţul făcut la DNA că autorii asasinatului sunt Dobrescu Dragoş şi Schwartzenberg Elan şi că la discuţia în care se vorbea despre eliminarea lui Marta a asistat şi un ofiţer SRI. De atunci cazul a ramas nesolutionat, iar Codrut Marta inca este dat disparut, nu mort.

Cheie in aceasta nesolutionare este avocatul Iancu Toader, care a inceput ca angajat al cuplului Elan Schwartzenberg – Mihaela Radulescu. Apoi, pentru ca s-a facut util, a ajuns avocatul retelei de prostitutie de lux si, ulterior, de trafic de droguri. Acum este chiar avocatul firmei de gunoi, Romprest. Toti au prosperat sub umbrela protectoare a lui Ionut Misa, seful Direcției Marilor Contribuabili din ANAF, fost ministru al Finanțelor în Guvernarea PSD și președinte al Fiscului.

Sursa: Realitatea din Justitie