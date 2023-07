Aparatele de aer condiţionat se vând pe bandă rulantă în această perioadă, caracterizată de temperaturi foarte ridicate.

Timpii de aşteptare pentru instalarea dispozitivelor ajung şi la o lună din cauza cererii foarte mari.

Şi firmele care livrează astfel de aparate se laudă cu vânzări record.

„Vânzarea creşte de două ori, până la de 5 sau 10 ori mai mult decât în restul anului. Există o tendinţă către un design special. Avem un aparat disponibil în trei culori şi arată foarte bine. Începe de la 7.200 de RON, TVA inclus. Acesta e cel mai perfomant aparat de aer condiţionat al nostru. Dar şi cel mai scump. Preţul începe de la 12.000 de RON”, a declarat Olimpia Iordan, director de vânzări, pentru observatornews.ro.

Atunci când alegem aerul condiţionat trebui să ţinem cont de câteva criterii, cum ar fi dimensiunea locuinţei, dar şi consumul de energie.

„Ştim că tentaţia e foarte mare, în special în zilele caniculare de vară, de a seta temperatura aparatului de aer condiţionat pe o valoare mai scăzută. Orice grad în minus setat la aparat poate creşte consumul de energie electrică cu 8%. Dacă am folosi un aparat de aer condiţionat cu o putere de 3 kW, putere instalată, folosind un preţ al energiei maximal 1,3 lei pe kWh, mergând pe asumpţia că 15 zile din lună am folosi aparatul de aer condiţionat la o pondere de 50% din puterea maximă, ar însemna un consum lunar în plus de peste 180 de kWh. Ceea ce aduce un cost suplimentar în factură de peste 230 de lei.”, spune Adrian Vintilă, FEL România.

Sursa: Tabu.RO