”În 2001, statul român a privatizat 40,08%, pachet minoritar. Niciodată nu am avut 90% cum spune Ilie Cristescu, marele director. Nu am cumpărat clădiri, am cumpărat acțiuni. Cu două săptămâni înainte de privatizare, am cumpărat 4,25% de pe Bursă cu 425 de lei acțiunea. După două săptămâni, la o licitație la care a participat o companie deținută de Puiu Popoviciu, una deținută de frații Cristescu de la Timișoara, una de Gruia Stoica, am plătit 3.950 de lei pe acțiune, deci de zece ori mai mult față de prețul de bursă de la momentul respectiv. În total s-au plătit 6 milioane de dolari, nu poveștile lui Cristescu…

Până în 1990 a fost condusă de Cristescu, mai puțin doi ani cât a fost arestat, după 1990 a fost condusă tot de către el. Sub conducerea lui Cristescu, cifra de afaceri a SC Herculesc era de 1,5 milioane de lei anual.

După cumpărarea celor 40% din acțiuni, am cumpărat de pe Bursă și am ajuns la 60%, nu la 90% cum se spune, sunt minciuni…. tot cu 400 de lei acțiunea, nu cu 4.000. În timpul acesta, din 2001 până în 2008, a fost cea mai mare societate comercială din județul Caraș-Severin. Cifra de afaceri a fost în primul an de 3 milioane de dolari și după aceea de 10 milioane de dolari.

Ilie Cristescu, la privatizare, fără să spună nimănui, nu a inclus în caietul de sarcini că are 169 de procese civile. Hotelul Minerva, cel mai mare din stațiune, l-a închiriat cu 2.000 de lei pe lună unui avocat, Gavrilescu. Acest hotel a investit nici mai mult nici mai puțin de 35.000 de dolari în aer condiționat second-hand, din Japonia.

Cele 3 hoteluri din Centru tot Cristescu le-a dat, sub Consiliului Județean, în patrimoniul Ministerului Sănătății.

Am băgat 6 milioane de dolari în stațiune și m-am trezit cu 169 de procese civile. A fost în stare să vândă un etaj de la hotelul Roman și am pierdut hotelul. A închiriat hotelul Diana unui tip care a fugit în Canada.

Când ne-am dus, nu era nici apă termală.

Am dus un proces cu acel hotel Minerva, cu acei 35.000 de dolari pentru aer condiționat, am câștigat toate procesele la fond, la Curtea de Apel a dat un verdict la primul termen și am plătit 10 milioane de euro aerul condiționat.

Curtea de Apel Oradea, secția penală, a decis irevocabil acum trei luni că toate actele folosite împotriva mea și a SC Hercules au fost nule, actele au fost falsificate de Cristescu și avocatul Gavrilescu.

SC Hercules a ajuns în insolvență din cauza actelor false. Ne-au executat. Au blocat tot patrimoniul SC Hercules. Automat, erau trei indivizi din statul paralel. Nu e momentul să îi nominalizez.

O altă decizie a Curții de Apel Timișoara, secția civilă, a desființat acum trei săptămâni și al doilea așa-zis creditor care a introdus în insolvență SC Hercules.

Conform legii, SC Hercules ar trebui pusă imediat pe picioare, trebuie să dea patrimoniul înapoi. Societatea s-a împrumutat de la acționari ca să plătească acei 10 milioane de euro pentru niște aere condiționate fictive. Din cauza acestor bani a ajuns în insolvență.

Eu am fost acuzat de constituire de grup infracțional organizat, dar, de șase ani, dosarul nu a fost trimis în instanță”, a declarat Iosif Armaș.

