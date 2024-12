România a asistat la o dezvăluire incendiară, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 21:00, președintele ales, Călin Georgescu, a oferit o perspectivă unică asupra viitorului țării. Într-un context marcat de incertitudini politice și sociale, intervenția sa a adus în prim-plan subiecte arzătoare care afectează fiecare cetățean.

În direct, Realitatea PLUS, Călin Georgescu a abordat teme cruciale și a răspuns la întrebările care frământă opinia publică. Ce direcție va urma România în următorii ani? Aceasta, și multe alte întrebări din partea românilor, și-au găsit răspunsul într-o noua editie specială Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.

„Vedem ca nu avem alegeri libere, si asa cum in 89 eram cunoscuti ca natiunea cea mai cuyrajoasa, azi suntem cunoscuti ca la comanda sistemului politic, 9 oameni plus 1 au aruncat la gunoi democratia, au auncat la gunoi alegerile libere si practocic au instaurat dictatura.

Noi stam alaturi de familiile noastre astazi, in rugaciune si dragoste, asteptand votul liber. Libertatea, cum spuneam, pentru care s-a murit in 1989, iar asta obliga magistratii sa judece drept pentru dreptatea poporului nostru si pentru viitorul bun si demn al tuturor.

Consider ca pana la aceasta ora, si sunt convins ca asa este, toata lumea cunoaste faptul ca in spatele campaniilor de online de pe TikTok atribuite de CSAT unui stat extern prin care au blocat alegerile libere sin Romania, s-ar afla de fapt un partid al parlamentului roman, este vorba de PNL, de care personal, ca si de toate celelalte partide, ma dezic total si iau o distanta completa.

Asta inseamna ca, pe baza acelor informatii primite de ieri seara inseamna ca nu au existat ingerinte decat de tipul celor dambovitene in propriile alegeri. Pe scurt, dreapta si-a dat cu sutul in stanga politica si vice versa. PNL a manipulat alegerile in timp de PSD lua cu 2 maini din economia subrezita a acestei tari. Exact despre asta este vorba, nu altceva.

Sper ca, in acest moment, procurorul general s-a autosesizat, sper, si va demara procedurile legale, si nu cred ca este nevoie sa, repet, ca acest raport in care partidul national liberal este acuzat direct, vine de la ANAF, adica o institutie de foarte mare importanta a statului roman. Deci daca domnul procuror general nu se va autosesiza am incredere ca exista un procuror totusi demn de increderea acestui popor, care sa faca lumina in aceasta situatie. Un om pe care noi toti il vom aprecia pentru demnitatea sa.

Ii asteptam pe toti cu interes, evident ca vor avea toata sustinerea noastra, a poporului roman. Sper totusi ca, de aceasta data, domnul procuror general, prin functia foarte importanta pe care o ocupa in prezent in Romania sa faca lumina in aceasta situatie.

Observ, de asemenea, ca se doreste crearea unui guvern la baza caruia stau aceleasi partide: PSD, PNL si evident, cum de ar lipsi, UDMR. Ma intreb atunci, sincer, de ce am facut aceste alegeri. Pentru ca aproape 300 de milioane de auro au fost consumati, cheltuiti, pentru a avea la puterea aceleasi partide, din nou. Practic, ce s-a schimbat, si cum facem? Nu cumva poporul a votat, pe locul al doilea totusi, un alt partid, cand vorbim de procente? Eu asa stiu, este un alt partid pe locul al doilea, care este practic urmatorul, dupa PSD. Nu este la masa consultarilor. De asemenea, un alt partid a dat candidatul pe pozitia secunda pentru functia de presedinte al Romaniei. Nici acel partid nu este la masa negocierilor. Si atunci intreb: Politicienii oare asculta ce spun romanii prin vot? Este o intrebare fundamentala, asa cum vad ca merg lucrurile.

Poporul tocmai v-a informat, domnilor politicieni, ca nu mai doreste aceasi structura de guvernare, si anume PSD-PNL, decat daca aceasta aceasta ia in calcul si alte formatiuni care sa tina balanta politica echilibrata, cum este si firesc. Atunci este democratie. Partidele din Romania, se impune sa supuna vointei poporului, pentru ca poporul le-a votat. Doar poporul este si trebuie sa fie prioritatea voastra absoluta, dragi politicieni, si daca nu intelegeti asta atunci mergeti acasa, nu in Parlament.

Dragii mei romani, revin din nou catre voi, pentru ca in primul rand vreau sa va felicit. Va felicit pentru calmul si intelepciunea voastra, pentru faptul ca ati inteles perfect ce isi doreste sistemul si nu le-ati facut jocul. Sistemul voia sa va vada iesind in strada, voia sa va vada la proteste, manifestatii, si probabil planul lor era sa introduca printre voi niste persoane care sa creeze, evident, diversiuni, si astfel sa se creeze violenta in strada. Ce spera sistemul sa obtina astfel si implicit, presedintele inca in functie Klaus Iohannis. Vroia sa instituie o stare de urgenta, in care practic Klaus Iohannis sa ramana la putere pe termen nelimitat. Dar poporul nostru este trezit in constiinta, este bun si demn de iubirea lui Dumnezeu si a inteles ca monstrul politic nu trebuie hranit. Si practic, astfel, monstrul a inceput sa se autodevoreze, vedem ce se intampla de ieri seara.

Ma voi adresa acum direct si precis domnului Klaus Werner Iohannis: De maine, domnule Iohannis, sunteti doar un simplu cetatean. Asa este si normal intr-un stat democrat pe baza Constitutiei, articolul 83, aliniatul 1. Mandatul dumneavoastra vi se incheie. Intreb: vreti sa ramaneti presedinte in mod abuziv, atunci veti fi unul ilegal, imoral si infractional. daca ramaneti presedinte o secunda peste ora 00.00, ora 12 noaptea, veti deveni un infractor dovedit.

De aceea, domnule Iohannis, revin in sfera putin cunoscuta de dumneavoastra, cea de a va vorbi cu respect. Va spun asa: Plecati acum, 10 ani cu dumneavoastra ne arata astazi unde am ajuns. Nu doar in cea mai grava situatie dupa 1989, si ce ati facut, ce ati creat in acesti 10 ani este dezastru. Poporul are nevoie, asa cum spunea marele om de stat Abraham Lincoln, de un guvern al poporului, de catre oameni pentru oameni. Nu cre vreti dumneavoastra sa creati acum, o inventie care sa va protejeze de infractiunile care va privesc direct. Si atunci va spun: Cum sa creati dumneavoastra un astfel de guvern cand aveti de dat inapoi case, chirii luate ilegal, aveti de dat inapoi demnitatea furata acestui popor.

Va spun asa: plecati, fiti demn, daca intelegeti acest cuvant, invatati demnitatea de la poporul roman, extraordinar, asa cum s-a comportat si cum se comporta, macar cel putin invatati acest lucru in al doisprezecelea ceas. Care este din punct de vedere legal si constitutional si ultimul ceas pentru dumneavoastra.

Va multumesc, si acum sunt gata sa preiau cateva intrebari cu ajutorul Cristelei, desigur”, a spus Călin Georgescu în cadrul discursului său.