L. Duță (LD) – O să vă povestesc ceva prin care o să-mi recunosc si eroare de comunic pe care am facut-o la ambasada americii. Am fost chemat la ambasada la un mic dejun organizat la care toata piata big pharma era la masa…

A. Alexandrescu (AA) – Stiati ca vor veni acolo?

LD – Nu cred că dl ambasador stia ce este taxa clawback…. Au venit cei de la Big Pharma, dansul era foarte aplecat sa inteleaga, voia sa medieze o intalnire. Acolo discuțiile au fost oficiale și elegante inițial. Dânsul a spus ca dacă putem să găsim o formulă să fie bine și pentrupiața B PH și pt pacient.

Și recunosc atunci am făcut o eroare care nu se face, în sensul că răspunsul meu a fost atunci că vreau banii furați de cei din Big Farma anul 2009 și că vreau un miliard de euro să se returneze Statului Român și că până nu se dau banii aceștia înapoi eu nu mă las. Pentru că în anul 2009 …

Păi niște artificii incredibile… Practic Casa Națională a intrat în faliment și a făcut brusc niște arierate, niște datorii de 1 miliard de euro, bani care se regăseau în vânzările celor de la Big Farma. Eu am observat lucrurile astea și taxa clawback apărut ca un mecanism de reglare, de balansare a pieței. Banii care se luau de la Big Pharma să știți că nu-i lua nimeni la stat, se duceau tot către pacienți. Era un mecanism, dacă vreți, suplimentar de finanțare a nevoilor pacienților. N-a fost o chestiune că, vezi Doamne, aveam eu… sau nu știu cine.

AA – Deci a fost o lovitură uriașă pentru Big Pharma.

LD- Uriașa! Uriașă, care… jucătorii din opoziție de atunci, PSD și alții, toți țipau că nu e bună și că distrug sistemul sanitar și când au ajuns la putere au continuat.

AA- Au susținut-o, așa este. O să ajung imediat…

LD – În mom în care le-am explicat lucrurile astea, că eu voi fi supus unor presiuni incredibile, intr-adevar asta s-a intamplat, au spus „te vom susține noi financiar dacă trebuie să te duci să-ți finanțezi partidul” și să fiu un jucător în interiorul partidului, în sensul „să nu mai poți să fii ejectat de pe acest scaun”, „ca să îți faci treaba pentru ceea ce ești pus aici”, pentru că v-am spus că vor fi presiunile foarte mari ăsta.

AA- Deci asta au spus inițial, denunțuri în sensul ăsta au spus, că vor să vă susțină din punct de vedere financiar, că de fapt au vrut să vă ofere bani, ca să-i dați la prtid, să vă asig spatele politic.

LD- Și ăsta a fost adevărul.

AA – Stați o secundă. Nu vă las. Dle Duță, banii au existat? Și dacă da, unde s-au dus?

LD- Banii s-au dus exact de unde au plecat. Și unde au ajuns… niciodată… Dacă eu aș fi vrut să mi-i însușesc… Nu-i mai găseau niciodată. Bani au fost lăsați acolo și au finanțat de a lungul timpului. În conturile în care a fost transferați.

AA – Ce sumă?

LD- Cred că dacă aș da un răspuns exact, cred că aș minți. Cred că au fost vreo trei-patru milioane de euro în transferuri. La partid, o parte din ei, da. Dar atunci când am fost întrebat unde și cum, nu voi spune și o să vă spun de ce… Politica din România…

AA- Cu riscul de a ajunge pentru foarte mulți ani în spatele gratiilor nu spuneți adevărul?

LD- Indiferent dacă astăzi am vorbit despre ce sa întâmplat și cu a fost finanțată și cum este finanțată politica din România, situația în sine, acuzația în sine juridică la adresa mea nu se schimbă niciodată. Plus de asta, vă mai spun ceva. Este o chestiune mizerabilă să te apuci acum să dai vina pe niște oameni care nu au, până la urmă…

Așa rula sistemul în acel moment. Ce credeți că la PSD sau PNL nu rula la fel?

AA- Peste tot…

LD- De ce credeți că domnului Bușoi nu i s-a întâmplat niciodată nimic?

AA- Și dna Udrea, și dl Gh Ștefan au dosare tot în acest sens, pentru bani la partid…

LD- A fost unul dintre principalii finanțatori dl Bușoi. De unde credeți că sunt banii ăia? Uitați de unde sunt, dar numai că pe aceeași situație nu se întâmpla nimic acolo. Nu, că acum, Doamne ferește, știți, parcă vorbeam de capra vecinului… Nu.

AA- E vorba de un sistem, dle Duța, care a funcționat… Și dacă au fost bani deturnați, și s-au dus bani din astfel de activități economice, din bugetul statului, care au ajuns la partide… Au fost bani privați.

Stati o secundă că nu e așa, pentru că aceste firme au încasat bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

LD – E o chestie specială. Eu când am ajuns acolo sistemul informatic era o poveste. Adică eu am găsi un contract de 110 milioane de euro, contractat de statul român în 2001, se cheltuise vreo 60 de milioane.

AA- Și după 10 ani, 9 ani, când ați venit, în 2009…

LD- Se cheltuiseră pe un sistem care nu era bun de nimic. Să nu intrăm în alte detalii, nu avea nicio treabă. Mai mult, restul de 40 de milioane care, repet, erau contractați din 2001, restul de 40 de milioane de euro erau tot banii HP , siveco prin contract. Tot ce am făcut eu a fost să le spun că eu nu mai plătesc mentenanță pentru un sistem că nu e bun de nimic și să îmi facă sistemul despre care noi vorbim și noi uităm la el astăzi. De ăia nu erau banii … Dacă eu nu aveam destulă greutate în momentul ăla, să le spun că nu le mai plătesc 40 de milioane de euro pentru mizeria care au făcut-o în spate, și că să facă atunci pe banii lor sistemul acesta… Deci eu nu am folosit banii propriu zis suplimentari ai statului, erau bani lor! Acuzația suna așa: Eu am șantajat firma americană HP și pe SIVECO pentru a semna niște contracte, punct. Am demonstrat că aceste contracte sunt făcute de, sau în colaborare, cu ofițeri și de la SRI și STS, nu mai contează, este o minciună. Eu cred că până la urmă, așa cum probabil nici dumneavoastră nu credeți și nimeni nu crede în ansamblul sistemul medical, nici eu nu cred în sistemul judiciar în ansamblului lui, dar sunt convins că există și în sistemul medical și în sistemul judiciar oameni care oameni corecți.

Deci nu pot să arunc anatema pe tot sistemul judiciar pentru că și eu fac parte din sistemul medical și nu îmi convine când se aruncă o anatemă. Și aș fi incorect

Dar, repet, și cu asta am încheiat, acuzația specifică asta este. Nimeni nu vrea să înțeleagă și să vadă dovezile, că e absurdă. Cu alte cuvinte, stăm la masă noi șefii sri-ului, cu tine și cu firmele americane, și ăsta, Duță, stă să vă șantajeze.

AA – Din info apărute în spațiul public, reiese că dl Enache care a dat bani și-a însușit o parte din sumă.

LD- Sigur că da, dânsul a rămas cu multe milioane în cont, a zis că mi le dă mie, le-a extras și le-a băgat în contul lui.

AA- Aveți dovezi? Ați putut să dovediți faptul că sumele acesteia nu au ajuns la dumneavoastră? Pentru că la noi așa, e pe dos, tu trebuie…

LD- Nu a intresat pe nimeni asta. Îi interesau dacă fac denunțuri împotriva unor oameni politici.

AA- Vi s-au cerut denunțuri? Cine v-a cerut? Ana Dana?

LD- Da, în mod indirect sigur că da.

AA – Pe cine voiau să denunțați?

LD- Nu știu. Probabil că…

AA – V- s-au spus nume?

LD- Nu mi s-au spus nume, dar se insista foarte mult să dau numele celor care m-au susținut să ajung președintele casei naționale.

AA – În speranța că vor afla unde au ajuns banii.

LD – În speranța că prind un fir și că de acolo se întâmplă nu știu ce…

AA- Ați făcut o înțelegere cu procuroii?

LD- Nu, niciodata. Ce să recunosc? Ca am fost cel mai puternic om din România și cu SRI ul de față am șantajat o firmă americană? Dacă vreți să recunosc asta… Probabil că dacă aș fi recunoscut chestiile astea eram unic în analele istoriei. Da, eu am fost mai puternic decât Serviciul Român de Informații am fost mai puternic decât cea mai puternică firma americană cotată numărul 1 la New York pe bursă și gata, trebuia să fac asta.

AA- Atunci poți să mă gândesc că această grabă de la Curtea de Apel are legătură cu faptul că dacă se mai insistă pe subiect se poate ajunge la numele reale la care au ajuns banii? Ați fost condamnat la prima instanță.

LD- Da, Eu am trăit un moment extrem de delicat acum, pentru că a vrut încheierea procesului intru în singur termen. Tot ce am cerut noi, audierea oamenilor ăstora, Enache, Socol, să=i aducem pe cei de la SRI…

Eu nu sunt acuzator, ca să fie foarte clar. Aș fi vrut să îi chem, să confirme dacă au făcut proiectele. Pentru că dacă au făcut proiectele și le au folosit mai departe în acest sistem, care v-am spus, astăzi iarăși este făcut cu cântec – sistemul Big Brother, cum mai stă în picioare acuzația că eu am șantajat firmele astea? Absurd.

– Nimeni nu a vrut să-i audieze.

AA- Instanța a considerat că nu este relevant.

LD- Sigur că este relevant. este foarte relevant și sigur că este foarte incomod pentru unii. Nu cred că greutatea ar fi pentru ei să recunoască tot, până la urmă nu au făcut nimic ilegal. Problema este că dacă ar fi fost audiați de la cap la coadă inclusiv cu întrebări, puși în fața faptului, teama este că se ajungea la situația actuală, situația actuală care întradevăr este deosebită și rușinoasă. Pentru că vă repet sistemul Big Brother este făcut în urma unei cel puțin aparente minciuni pe care a propagat-o Guvernul României.

AA – Lăsați că vine dna C Koveși de la 1 iunie la parc eu și investighează, pentru că eu am văzut în presă că au fost cele mai mari ONG-uri care veghează la drepturile și libertățile oamenilor, au contestat acest sistem Big Brother și nimănui nu i-a păsat de nimic. Au mers mai departe.

LD- Ce mă deranjează pe mine din toată povestea asta este că nu mi se pare normal ca eventuala suferință a fiecăruia dintre noi, medicală, să poată să reprezintă o vulnerabilitate în viața de zi cu zi, dacă cineva are acces la aceste date.

M-a deranjat extrem de mult.

AA – Pentru asta s-a făcut SIPA.

LD- Să ai posibilitatea să exploatezi suferința unui om în alte scopuri… Eu nu am spus cu o fac sau nu o fac, v-am spus că nu este normal ca aceste date medicale să fie replicate și să fie folosite în sistemele de supraveghere.

De unde știu că a fost replicate?

Ăsta este un stick pe care mie mi la dat doamna Socol și care mi-a spus că conține toate bazele de date din acest sistem. Nu l-am deschis niciodată pentru că mi sa părut puțin ciudată chestia asta. Mi l-a dat prin 2012.

Nu ați avut curiozitatea?

Nu, pentru că asta demonstrează cât de ușor doamna Socol putea avea acces la replicarea acestor date.

AA – Este o încălcare gravă a drepturilor omului.

LD- Nu știu dacă este pentru că așa s-au obținut toate datele pentru aceste…

AA – Este, domnule Duță, pentru că atâta timp cât cineva poate să ia această bază de date și să o folosească…

LD – Nu, nu o are oricine, nu pot decât câțiva oameni în România să facă acest lucru.

AA – Din moment ce dvs aveati, putea sa o dea si altora

LD – Bănuiesc că da. Cea care putea să facă lucrurile acestea… În esență, SRI-ul nu putea să ia baza.

