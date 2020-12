Miliardarul fara chip reintra in scena. Dragos Dobrescu a facut denunturi pe banda mai multi ani pentru a-si acoperi tunurile imobiliare. I-a turnat pe Crin Antonescu, Gabriel Oprea, Florian Walter, Marian Măgureanu, Elan si Fabian Schwartzenberg, Marius Vizer, Sorin Blejnar, Neculai Ontanu, Cristian Borcea si Cristian Poteras. Afaceri de zeci de milioane de euro cu drepturi litigioase, nu se sa dadeau inapoi de la nimic.

Realitatea PLUS prezinta dovezi explozive. Avem toate denunturile si le vom prezenta public in premiera! Cum au vrut baietii destepti din grupul de la Monaco sa-l execute pe Florian Walter si sa-i fure firma Romprest. Scrisoare bomba trimisa de Dobrescu lui Walter, limbaj suburban si amenintari mafiote. Intalniri tensionate intre Budeanu, Dobrescu, Magureanu si Walter la Snagov, Monte Carlo si la Budapesta. Cum comandau arestari, cine era in spatele executiilor. Ce legatura are Crin Antonescu cu acest anturaj. Batalia pentru o companie evaluata la peste 160 de milioane de euro. Miliardarul fara chip a facut denunturi si despre disparitia fara urma a lui Codruţ Marta. I-a legat intr-un alt dosar pe Marta, Blejnar si Vizer de o evaziune cu produse petroliere in Romania si Ungaria.

Totul turna, nimic nu-i scapa. Avem toate documentele si denunturile! Miliardarul din umbra s-a denuntat chiar si pe el. A recunoscut cum spala bani pe filiera Romania-Elvetia-Panama-Romania. Cum colabora in Elvetia cu bancherul mogulilor, Miruna Klaus. Mafia imobiliara tremura. O poveste de scenariu de film, dar cat se poate de reala si cruda, in exclusivitate doar la Culisele statului paralel de la ora 18 cu Anca Alexandrescu.