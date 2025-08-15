Virgil Valentin Hanțiu, ales consilier județean pe listele PSD în Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Alba în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii DNA, Hanțiu admițând că a falsificat documente pentru a obține bani europeni folosiți la construirea unei fabrici de lactate.

Instanța a aplicat și o amendă penală de 8.000 de lei și a dispus interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice, de a ocupa funcții publice sau de conducere în instituții de stat. După declanșarea anchetei, acesta a demisionat din Consiliul Județean Alba.

Potrivit anchetei, în perioada 2022–2024, Hanțiu, ca administrator al SC Lactmont SRL, a folosit documente false și un circuit financiar fictiv pentru a încasa ilegal 950.000 de lei dintr-un proiect destinat înființării de centre de colectare și procesare a laptelui în zona montană.

Proiectul, finanțat prin Agenția Națională a Zonei Montane, avea o valoare totală eligibilă de 1,9 milioane lei, jumătate reprezentând ajutor de stat. Pentru a primi banii, firma trebuia să dovedească achiziții în valoare totală, însă a prezentat acte falsificate care atestau cheltuieli eligibile inexistente.

Un alt administrator al societății a fost implicat în aceeași schemă, fiind depusă împreună cererea de finanțare și derulate procedurile de achiziție prevăzute în planul de afaceri.

Tribunalul a reținut că metodele folosite au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor europene, prejudiciind bugetul destinat sprijinirii investițiilor în zona montană.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentNICUȘOR DAN, LA MĂNĂSTIRE DE SFÂNTA MARIA, NU LA CEREMONIILE DE ZIUA MARINEI
Articolul următorFEMEIE DIN BREAZA, BĂTUTĂ ȘI DUSĂ LA SPITAL DE PSIHIATRIE DE PATRU OAMENI AI LEGII. PROCURORII AU DESCHIS ANCHETĂ
Realitatea De Hunedoara

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR