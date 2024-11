Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidențiale, conform sondajului CIRA apărut joi și realizat la comanda Newsweek.

Sondajul arată că Marcel Ciolacu e pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, cu 30%, fiind urmat de Nicolae Ciucă, aflat la 18%. Pe locurile următoare sunt clasați, în ordine, George Simion, Elena Lasconi și Mircea Geoană.

Cea mai mare scădere față de sondajele anterioare se înregistrează în dreptul lui Mircea Geoană, care a coborât puternic, având doar 7% din opțiunile românilor.

Clasamentul pentru alegerile parlamentare este similar cu cel de la prezidențiale: pe primul loc se află PSD, cu 31%, urmat de PNL, cu 20% și de AUR, cu 16%.

Sondajul The Center for International Research and Analyses (CIRA) a fost realizat telefonic, în perioada 9 – 13 noiembrie, pe un număr de 1040 de subiecți cu drept de vot din România. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

CMF31240003

Sursa: Realitatea Din PNL