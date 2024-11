Nicolae Ciucă îi răspunde lui Marcel Ciolacu, după ce acesta l-a numit „mojic” într-o conferință de presă organizată cu ocazia vizitei sale în capitala Franței. Liderul PNL spune că nu fuge de răspundere și că nu vrea să comenteze o astfel de declarație. Tot scandalul a pornit după ce surse politice au dezvăluit că social-democrații sunt cei care au inițiat proiectul pentru reabilitarea vilei din Aviatorilor.

Nicolae Ciucă a precizat că nu va comenta jignirea care i-a adresat-o șeful PSD pentru că asta ar însemna să considere că Marcel Ciolacu „are habar de semnificaţia cuvântului mojic”. În plus, a spus liderul PNL, Ciolacu a ştiut de hotărârea de guvern privind renovarea vilei din Aviatorilor de mai bine de un an de zile şi nu a avut nicio problemă.

”Eu nu fug de niciun fel de răspundere, pentru că n-am fugit niciodată, îmi asum absolut orice. Dacă a considerat că nu este o hotărâre de guvern potrivită, de ce nu a vorbit despre ea, atunci când am elaborat-o? Sau de ce n-a vorbit în momentul în care a preluat dumnealui funcţia de prim-ministru? Şi s-a găsit, tocmai acum, în campanie electorală, să o aducă în discuţie? Ok, eu o asum, n-am o problemă”, a arătat preşedintele PNL. Ciucă a subliniat că diferenţa dintre el şi oricare dintre cei care verbalizează acest subiect, este că el a stat în casa sa. ”Eu nu am stat în casă de la RA-APPS. Nu m-am folosit de această facilitate”, a declarat Nicolae Ciucă.

”Şi că au zis că îmi place să stau la ţară, recunosc, sunt de la ţară, am stat în curte. Nu-i zic bătătura, că bătătura mai are nişte anexe, unde mai cresc păsări şi alte. Deci am stat în curtea mea, nu în curtea R.A.P.P.S.-ului. Când dumnealui o să explice cât timp a folosit facilităţile de la RA-APPS., să vină să stea de vorbă cu mine”, a adăugat el.

