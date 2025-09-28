Bombardamentele rusești asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică au ucis cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au informat duminică autoritățile locale, transmite AFP.

A fost găsită o a patra victimă decedată, a declarat pe Telegram șeful administrației militare a capitalei Kiev, Timur Tkacenko, după ce anterior anunțase un bilanț de trei morți, inclusiv o fetiță de 12 ani, și cel puțin zece răniți.

Potrivit acestuia, atacurile cu drone rusești au provocat daune în 15 puncte distincte din cinci cartiere cu clădiri rezidențiale din Kiev.

Serviciile de salvare au precizat că trupul fetiței decedate a fost scos de sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje din cartierul Solomianski, unde două persoane au murit, de asemenea, într-un institut de cardiologie.

Acoperișul unei școli a luat foc în cartierul Darnițki, au menționat salvatorii care au publicat imagini cu pompierii luptând împotriva flăcărilor care au cuprins fațada unei clădiri.

Bombardamentele rusești au rănit, de asemenea, 27 de persoane în mai multe localități din regiunea capitalei, a precizat pe Telegram Mikola Kalacinik, șeful administrației militare regionale.

În total, Rusia a lansat ‘sute de drone și rachete’ în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Ucrainei, a afirmat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga.

