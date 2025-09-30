Fostul candidat la președinția României spune că nu are resentimente față de adversarii săi politici, ci s-a uitat cu iubire la poporul român care suferă mai mult decât anul trecut. „Această suferință te întristează și mobilizează”, afirmă Călin Georgescu

„Nu am preferat o cale netedă să nu alunec, mi-aș fi dorit din partea celorlalți contracandidați, adversarii din media, să aibă poziție demnă, am rămas rezervat în sensul în care nu m-am uitat cu ură la adversari, m-am uitat cu iubire la poporul român care suferă mai mult decât anul trecut, această suferință te întristează și mobilizează”, a declarat Călin Georgescu în emisiunea jurnalistului Marius Tucă.

„Binele în tăcere, este o aspră poziție a creștinului curat”

Călin Georgescu este de părere că un creștin adevărat trebuie să facă binele în tăcere și consideră că România nu duce lipsă de resurse, ci de libertate.

„Cel mai important lucru e să faci bine, iar dacă ne-am uitat la ce a făcut Constantin Brâncoveanu – binele în tăcere, este o aspră poziție a creștinului curat. Cert este un lucru, m-a interesat și mă interesează România care creează, nu cerșește, ca astăzi. Nu ducem lipsa de resurse, ci de libertate. Convingerea mea fermă e că poporul trebuie iubit, nu condus. Iubirea îl va conduce”, a mai spus Georgescu.

„Impecabilitatea demnității ne da puterea invincibilității noastre”

Călin Georgescu spune că un lider adevărat pune pe primul plan demnitatea poporului pe care îl conduce și nu vrea să-și schimbe programul din campania electorală.

„Tot firul campaniei, a fost o chemare de fapt, în primul rând m-am bazat pe ce a zis Abraham Lincon – m-a interesat demnitatea poporului român. Nu am de ce să schimb programul din campanie, îți dă puterea de a înțelege modelul economic, victorios, nu al celui care cerșește. Impecabilitatea demnității ne da puterea invincibilității noastre”, spune Călin Georgescu.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”

Fostul candidat la prezidențiale ține să le mulțumească celor care l-au jignit și l-au lovit, pentru că aceștia nu au făcut decât să-l întărească.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te retragi. Nu te retragi, nu te predai, vezi cum stau lucrurile și acționezi. Eu pot să va spun așa: în toată această perioadă, cu lucruri bune și rele, le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit, le mulțumesc celor care m-au jignit și celor care m-au lovit, pentru că m-au ridicat”, conchide Georgescu.

„Nici Vaticanul nu a reușit să tragă tineri de partea religiei precum a făcut-o Charlie Kirk”

Călin Georgescu a adus un omagiu eroului american Charlie Kirk, despre care spune că a reușit să atragă tineri de partea religiei mai mult decât a făcut-o chiar și Vaticanul.

„Pe mine mă interesează poporul român, atât. Cu diavolul nu intri în conversație. Cu cei de teapa aceasta. Vă spun un lucru: dosarul este copy – paste, e aceeași rezoluție a unei boli. Rușii sau cancerul. Dosarul Trump, copie la indigo. După decesul lui, în SUA este o revoluție a gândirii, sunt milioane de tineri americani care s-au înscris în ceea ce Charlie Kirk a promovat, dar au venit în întâmpinare ca să învețe să știe viața lui Iisus Hristos. Nu a realizat nici Vaticanul ce a realizat Charlie Kirk – un martir al lumii. El a refuzat să stea în genunchi în fața urii și a ales iubirea. Discursul apostolic pe care conducerea americană l-a avut, Donald Trump și JD Vance, a fost de e față de iertare. O treaptă mult superioară, nu doar față de iubire. Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Asta e poziția mea, ei nu au înțeles, sistemul nu înțelege. A fost șocul vieții lor, a fost ceea ce credem, că totul e Dumnezeu și trebuie să facem totul prin el”, a declarat Călin Georgescu.