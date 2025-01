Călin Georgescu a ajuns sâmbătă după-amiază în mijlocul protestatarilor din Piața Victoriei. Vorbim deja despre a șasea zi de proteste. „Sus steagurile, sus frunțile. Nu stăm în genunchi în fața nimănui. Ne exprimăm un drept. Este poziția noastră demnă ca oameni și de a fi înțelești că nu putem să stăm în genunchi în fața unu sistem care se doreșete abuziv și opresiv”, a transmis Georgescu în timp ce numele său era aclamat de sute de oameni prezenți la protest. Din Piața Victoriei, protestatarii au plecat spre Palatul Cotroceni.

„Am ajuns ca cetatean, in primul rand, sa ne exprimam in mod decent si pasnic un drept al nostru, faptul ca ne-a fost furat votul. Au fost oprite alegerile in mod abuziv. Sigur ca sunt (aici – n.r.) si din punct de vedere al candidatului ales, dar in mod special ca cetatean roman – ca oricare dintre cei din jurul nostru – pentru a ne exprima in mod pasnic si in mod decent pozitia noastra la faptul ca ne-a fost furat dreptul la exprimare, dreptul de a fi ales, dreptul de a alege pe cine vrei si, in niciun caz, de a ne lasa calcati in picioare de un sistem abuziv.

Le spun tutror sus steagurile, sus fruntile. Nu avem de ce sa stam in genunchi in fata nimanui si, in mod special, in fata coruptiei, in fata regimului oligarhic impus de Iohannis. Cel mai important este ca suntem noi prin noi, pentru noi si destinul sta in mainile noastre. Despre asta este vorba”, a declarat Georgescu.

Intrebat ce le transmite oamenilor care se afla deja de 6 zile la protestele din Piata Victoriei, Georgescu a afirmat: „Sus steagurile, sus fruntie. Nu stam in genunchi in fata nimanui. Intr-un m od absolut decent si pasnic ne exprimam un drept: dreptul la libertatea de exprimare, dreptul de a fi ales. In niciun caz nu poate sa fie vorba de altceva”.

El a aratat ca oamenii se intrunesc intr-un mod absolut natural, subliniind ca nu este nimica organizat „ceea ce este foarte bine”.

„Este pozitia noastra demna ca oameni de a fi respectati si de a fi intelesi ca nu putem sa fim altcumva, sa stam in genuncho in fata unui sistem care se doreste abuziv si opresiv in fata poporului roman. Despre asta este vorba”, a mai spus Georgescu.

Intrebat daca crede ca se va schimba ceva cu aceste proteste, precum si cu cerea depusa la CEDO, el a raspuns: „Eu raman in cadrul jurudic permanent, dar evident ca si presiunea poporului arata ca acest drept legal il avem cu noi, pentru noi, pentru tara noastra si cred ca e in mod normal si firesc ca justitia sa-si faca treaba si sa pastreze echilibrul in ceea ce inseamna balanta fata de nedreptatile existente”.

Intrebat daca se asteapta ca manifestarile din aceste zile sa aiba un impact, Georgescu a spus ca ele este solidar cu toata lumea.

„Sunt absolut impreuna cu ei, sunt pentru ei, de asta am si venit, ca sa-i salut, sa-i imbratisez si sa le spun ca dreptate va fi de partea noastra pentru ca credem cu tarie in destinul acestei tari si este credinta nelimitata in Isus Hristos si tara. Despre asta este vorba. Toti oamenii o au. Eu incurajez la un singur lucru: la a fi demn, a ne pastra elchilibrul, a ne pastra calmul, a intelege ce inseamna linistea sociala, a intelege ca este dreptul nostru sfant la libertate. Cu asta ne-am nascut. In momentul in care nu mai ai dreptul la libera exprimare inseamna ca tara nu mai este libera”.

Sursa: Newsinn