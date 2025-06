Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că noul statut al partidului introduce responsabilitatea, punctând că documentul prevede demisia de onoare în cazul președinților de organizații care obțin ultimele 10 locuri la alegerile locale și parlamentare.

‘Acest partid introduce deci performanța, pentru că votezi după performanță, dar, mai mult decât atât, introduce responsabilitatea. Responsabilitatea are două componente: responsabilitatea financiară și responsabilitatea care este dată de rezultatele pe care le obții. Reintroducem în statut demisia de onoare a președinților de organizații care au obținut la ultimele alegeri locale și parlamentare ultimele 10 locuri. Asta nu înseamnă că vor fi imediat demiși, dar asta înseamnă că, dacă ai obținut rezultate proaste, este o chestiune de onoare, îți depui demisia. Poate sunt din cauza ta, poate nu sunt din cauza ta. Cei care mă știți, vă aduceți aminte că în 2016 am fost secretarul general al PNL și pentru că PNL în 2016 n-a obținut rezultate așa cum ne-am așteptat, mi-am depus demisia, nu s-a întâmplat nimic, m-am dus acasă la Oradea și am muncit pentru comunitate’, a spus Bolojan, la Consiliul Național al PNL.

În opinia sa, această responsabilitate va genera o competiție, în așa fel încât să obții performanță, ‘pentru că altfel nu te protejează alianțele din partid, ci te protejează (…) votul cetățenilor’.

‘Am introdus responsabilitatea financiară. Nu trebuie să fugim de această chestiune. Am acumulat niște datorii, datorită anului trecut. Noi nu putem să le spunem românilor că suntem în stare să redresăm țara, dacă nu le dovedim că redresăm Partidul Național Liberal, inclusiv din punct de vedere financiar. N-avem nicio autoritate. De aceea am propus o contribuție a fiecărui ales local, dintre care jumătate va rămâne la filiala județeană, ca să poată funcționa, și de asemenea jumătate va reveni PNL Național, ca să ne putem achita datoriile și să stăm cu fruntea sus, să avem o situație stabilă, pentru că altfel nu putem nici funcționa și nu avem nici autoritatea morală să le explicăm cum vom gestiona probleme de 100 de ori mai complicate decât aceasta’, a adăugat premierul.

El a declarat că statutul introduce răspunderea personală. ‘Am introdus răspunderea personală, legat de angajarea unor cheltuieli care ne duc în zone în care, din păcate, am ajuns astăzi în așa fel încât să evităm aceste lucruri’, a punctat liderul PNL.

