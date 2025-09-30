Biserica Ortodoxă Română (BOR) aniversează marți, 30 septembrie, 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel.

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal, întrucât în perioada 29-30 septembrie se desfășoară ședința de toamnă a Sfântului Sinod, dedicată pregătirii evenimentelor legate de sfințirea Catedralei Naționale, precum și altor teme de pe ordinea de zi. Evenimentul va fi marcat „ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică”.

Ceremonia de întronizare a avut loc la 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București, în prezența unor înalți demnitari români și a delegațiilor oficiale din partea tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale, precum și a altor confesiuni creștine.

Patriarhul Daniel (născut Daniel Ciobotea, la 22 iulie 1951, în județul Timiș) a urmat studii teologice la Sibiu și Strasbourg, iar între 1980 și 1988 a predat la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția. În 1987 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, iar în 1990 a fost ales Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. După trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007, Sfântul Sinod l-a ales Patriarh al BOR.

Sursa: Realitatea Spirituala