A doua candidatura a Dianei Sosoaca a fost respinsa ca inadmisibila de catre Biroul Electoral Central, reunit in sedinta duminica seara, sustin surse citate de Realitatea PLUS. Reamintim că eurodeputata și-a depus din nou dosarul după ce a fost eliminată de CCR în cursa pentru Cotroceni.

Sustinatorii Dianei Sosoaca sunt in continuare la sediul BEC. Ea nu a venit pana la ora transmiterii acestei stiri la Biroul Electoral Central.

Oamenii asteapta decizia. Realitatea PLUS a aflat pe surse rezultatele acestei sedinte. Dupa aproape o ora si ceva de discutii, reprezentantii BEC au decis ca Diana Sosoaca nu poate candida la prezidentiale. Vorbim, astfel,d espre faptul ca a fost respinsa cea de-a doua solicitare de inregistrare a candidaturii sale. Stim ca a depus aceasta a doua solicitare fara semnaturile necesare, desi in mod normal ar fi trebuit sa vina cu acele liste cu 200.000 de semnaturi. Europarlamentarul nu ar fi avut in mod evident timp sa stranga numarul de semnaturi intre decizia CCR si termenul limita de depunere al candidaturilor la BEC.

In prezent, este asteptata o decizie oficiala a Biroului imediat ce sedinta se va incheia, dar si care va fi reactia sustinatorilor sai.

La ora 18.00 a început

Ședința Biroului Electoral Central a început la ora 18.00.

Planul PSD de a o scoate pe Șoșoacă din joc. Cum s-au dat de gol cu trei zile înainte de decizia CCR. ”Stați să vedem retragerea doamnei Șoșoacă ce efect va avea”

Sursa: Newsinn