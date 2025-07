Jurnalista Anca Alexandrescu i-a transmis un mesaj fără echivoc lui Florian Coldea, în ziua în care fostul șef-adjunct al SRI, alături de generalul Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au fost trimiși în judecată într-un dosar DNA de trafic de influență și spălare de bani. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel este convinsă că acesta doar începutul și că cei 3 vor primi pedepsele pe care le merită.

Anca Alexandrescu a calificat decizia de joi a instanței ca o recunoaștere și încununare a eforturilor jurnalistice pe care ea și echipa Realitatea Plus le depun de 5 ani pentru demascarea statului paralel coagulat în jurul lui Coldea.

Vreau să-I mulțumesc domnului Păcuraru pentru că a avut genunchii tari, pentru că mai ales în ultimul an și jumătate de când s-a pornit ancheta de la DNA, au fost niște presiuni, niște provocări, niște atacuri inimaginabile, atât la adresa familiei Păcuraru, cât și a postului de televiziune.

Am auzit de atâtea ori în ultima vreme mesajul “Fă-ți bagajul, se va răzbuna pe tine Coldea. S-au întors la butoane! ” Astăzi imposibilul s-a produs.

Am primit și de la telespectatori mesaje că totul este doar de fațadă. Eu nu cred că este de fațadă, este un dosar foarte bine făcut și nu se bazează doar pe dezvăluirile lui Cătălin Hideg. O să vă arăt în seara asta și mărturiile alotr oameni care au confirmat rețeaua mafiotă pe care a creat-o Florian Coldea împreună cu Dumitru Dumbravă. Tot ce am spus aici în ultimii 5 ani s-a dovedit a fi adevărat, tot ce am spus despre cum acționau aceste personaje s-a dovedit a fi adevărat.

Am încredere în judecători. Am deplină încredere că finalul va fi cel pe care-l merită. Sper ca astăzi Coldea și Dumbravă să fi simțit ceea ce au simțit sutele de oameni ale căror vieți au fost distruse de ei și de Kovesi.

Că era un grup infracțional organizat știam. Ceea ce am aflat azi este extrem de grav: că în acțiunea pe care o organizau, chipurile ca și consultanță, angajau firme care supravegheau judecători, oameni care erau de partea cealaltă, pentru a-I intimida.

Sunt convins că și eu am fost urmărită, dar nu m-am temut nicio clipă și nicio clipă nu m-am gândit să fac un pas înapoi, pentru că azi este doar începutul.

Chiar dacă azi vedem că pățește Călin Georgescu doar pentru că a îndrăznit să scoată adevărul la lumină și să le spună oamenilor că puterea este a lor. Am văzut și insolența lui Victor Ponta, care-I transmitea lui Călin Georgescu să nu se teamă, că îl apăr eu și George Simion și toți ceilalți. Este turbat că n-a reușit să-și atingă scopul, cu ajutorul fugarului Sebastian Ghiță, dar ce să vezi, că numele lui Ghiță apare indirect și în dosarul lui Coldea, pentru că una dintre firmele legate strâns de Ghiță i-a dat bani și lui Coldea,” a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu..