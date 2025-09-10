Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că incidentele reclamate de Polonia, după ce mai multe drone rusești au pătruns pe teritoriul său, sunt „mai mult decât o eroare”. Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, acesta a explicat că Rusia a încercat să testeze reacția Poloniei și a NATO.

„Dacă este vorba, așa cum explică premierul polonez Donald Tusk, de 19 incidente, este mai mult decât o eroare. Probabil a fost o încercare de a surprinde forțele antiaeriene ucrainene, care nu pot acționa pe teritoriul Poloniei. Dar par foarte clar o provocare, o intenție vădită de a vedea care este reacția Poloniei și a țărilor NATO”, a spus Pîrvulescu.

Acesta a subliniat că Rusia profită de „reacțiile slabe ale americanilor”, făcând referire la ultimele mișcări geopolitice, inclusiv întâlnirea lui Vladimir Putin la Beijing. „Este o încercare de a pune sub semnul întrebării solidaritatea europeană și euroatlantică, la care, deocamdată, s-a răspuns doar prin discursuri”, a adăugat politologul.

Pîrvulescu a atras atenția că țările baltice privesc cu îngrijorare situația, considerând că „se intră într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”. „Dacă e să-l cităm pe premierul Tusk, nu suntem încă în război, dar suntem în cea mai apropiată situație de un război, provocată de Rusia”, a mai spus acesta.

Politologul avertizează că România ar putea fi expusă unor riscuri similare, având în vedere atacurile rusești din sudul Ucrainei, în apropierea graniței cu Delta Dunării. „Este o situație cu care ne putem întâlni și noi, mai ales pentru populația din apropierea frontierei. Rusia încearcă acum să surprindă și să slăbească statele de frontieră, dar și Uniunea Europeană în ansamblu”, a afirmat Pîrvulescu.

În urma incidentelor, Polonia a decis nu doar să doboare dronele rusești care i-au încălcat spațiul aerian, ci și să activeze Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între statele membre în cazul în care securitatea uneia dintre ele este amenințată.

