Am intrat într-o nouă eră a istoriei naționale. Marcel Ciolacu este, oficial, premierul desemnat al României. Sperăm să guverneze în interesul românilor și nu să sprijine jocurile de culise din care se fură banii țării. Ciolacu are la dispoziție câteva zile să-și formeze noul guvern.

Klaus Iohannis, căruia îi spunem „La mulți ani” pentru că este ziua lui, a îngropat securea războiului cu PSD și a făcut ce a promis în acordul care a format coaliția, respectiv să desemneze un premier nominalizat de social democrați după guvernarea liberală. Poate că gestul de a-i pune pe toți la masă ca să vină cu soluții va da mai multă stabilitate și guvernanții vor construi mai mult pentru români. Scandalul din coaliție este totuși departe să se finalizeze. UDMR e cu un picior afară din Guvern. Sunt nume noi în guvernul Ciolacu: Radu Oprea, Ioan Bogdan, Ivan Ioan Adrian, Veștea Ioan, Luminița Odobescu și Alina Gorghiu. Virgil Popescu le-a transmis membrilor PNL Mehedinți, care l-au propus la Ministerul Energiei, că se va retrage de la conducerea Ministerului. Decizia a fost anunțată printr-un mesaj pe un grup de WhatsApp. La consultările dinaintea nominalizării lui Ciolacu, liderii maghiarilor au fost chemați separat. E primul semn că ar putea să nu mai facă parte din coaliție. Oricum spuneau că au fost înșelați de PSD care le-a tăiat ministerele pe care le-a avut în mod tradițional și le-a pus în față Energia și Fondurile Europene. A fost scandal monstru astăzi la Cotroceni. George Simion i-a adus președintelui Iohannis un bilet de avion de Tenerife. Doar dus! George Simion este cu noi în această seară și ne va lămuri ce membri AUR au fost racolați de PSD și PNL pentru destructurarea partidului care crește în sondaje. Continuăm și în această seară dezvăluirile despre otrava pe care o primesc românii în mâncarea și apa din piețe sau magazine. Sunt foarte dezamăgită, dragii mei de atitudinea politicienilor. În majoritatea lor, cu mici excepții, m-au luat în ras și ne-au luat pe toți în râs când am întrebat ce mâncam dacă sunt produsele sigure pentru sănătate sau sunt sigure pentru afacerea celor de la pompe funebre, că ajungem să ne luăm garsoniera veșniciei că am mâncat otravă și nu hrană! Sunt dezamăgită de fermierii ce încă îl accepta și îl susțin pe Daea Și tot neamul la Ministerul Agriculturii plătiți cu bani grei să facă nimic. Sau cel mult un pic de gargară: noaptea udă, ziua e sperietoare de ciori. Râzi de mori! Dar atât! Poate asta are PSD în dotare când vine vorba de cereale otrăvite din Ucraina sau din alte colțuri ale lumii! Nu le pasă, fac miștouri că avem teste, avem laboratoare. Avem școala comunista de fapt și multe lipsuri! Unde sunt testele lui Daea? Cerealele toxice din Ucraina, dacă ajung în pâinea cea de toate zilele și e consumată de 3 ori pe zi, că romanul zice ca nu e masă fără pâine, ce înseamnă asta? În ce boli se traduce și cât de repede ajungi în spital? Linia partidului asta e? Dacă ați descoperit nereguli ne puteți trimite mesajele voastre pe numărul de telefon 0725 398 202. Autoritățile se calcă pe competențe. Unii verifică doar marfa importată, alți verifică doar marfa produsă în țară dar n-au laboratoare suficient de capabile să detecteze cu ce sunt tratate plantele pentru ca fructele și legumele să crească forțat și să reziste mult și bine pe raft. Oricum, mulți dintre chimiștii care produc otrăvurile au rețete mai bune decât pot autoritățile să verifice. Ce controale face România la fructele de import unde sursele spun că transportă nu doar otrava ci și droguri? Câți angajați are statul roman sa facă asta? Ne mândrim cu doua laboratoare la nivel național? Asta e rușine nu mândrie, ne lăudam ca verificăm producătorii romani pe cei care fac un ban cinstit, dar ocolim multinaționalele să nu deranjăm interesele de miliarde de euro. Așa ați educat românii, să stea la rând să cumpere calitate proastă! Pe bani mulți. De ce li se permite să aibă înțelegeri ascunse între toți jucătorii din piață și apoi să își adauge cât vor ei la suta și 300-400% mai mult. De ce nu practica același preț ca in țara lor de origine? De ce nu exista voința politica sa monitorizam hrana sa ne asiguram ca ce este im certificatul fitosanitar e și la raft? Chiar și în Germania, unde cetățenii plătitori de taxe și impozite sunt mai respectați de stat, sunt probeleme cu laboratoarele care analizează ce conține mâncarea. Când e vorba de sănătatea oamenilor, când știi că îi poți îmbolnăvi cu substanțele toxice, mai grav îi poți băga în sicriu. Cum să nu faci nimic? Să te bucuri că faci profit? Și faceți experimente pe români să devină dependenți de pastilele pe care nu le găsești. Căci ele vin în România dar tot cu sprijin politic sunt trimite cu adaus colosal! Mă întreb oare cei ce fac asta nu se gândesc că și ei pot mânca otrava? Copiii lor? Mama lor? Să ajungă în terapie cu ei și să nu știe ce sa le mai facă să îi salveze că au mâncat scump dar cu substanțe de îmbălsămare. Jur ca nu pot sa inteleg cum de majoritatea accepta asta! Pe când o evaluare a performanțelor miniștrilor? Angajaților de la stat? Anual ar trebui toți evaluați! Cei corupți, pedepsiți. Cei buni, promovați. Cei performanți, premiați. Oamenii capabili ne vor salva și vor curată piața de otrava de la cel mai mic nivel până la cel mai mare. Ați eșuat, dragi politicieni, în tot ce v-ați propus! Ați eșuat și aici nu sunteți capabili să verificați hrana de import de frica multinaționalelor care vă sponsorizează? Știm că pe unii vă trimit marile corporații în vacanțe exotice, vă cumpăra case, terenuri… Credeți că astfel vă separați de noi restul? Zici că sursele tale sunt sigure de alimentare cu apa, cu carne cu cereale cu fructe exotice legume fructe de mare? Dar, din neatenție, din întâmplare, sau poate că Dumnezeu lucrează și îți servește ce servești tu altora. Așadar, ca să concluzionam, vă rog sa păstrați bonurile alimentelor dacă vi se face rău sa aveți dovada de unde ați cumpărat. Altfel nu ni se va face dreptate. Și cereți desecretizarea rezultatelor testelor de laborator pe ce mâncăm. În Germania e totul public, pentru că tot vorbeam de asta. La noi totul e la secret: și controalele alimentare ce țin de siguranța naționala și resursele naturale, și banii totul la secret! Aflăm ce vor ei să aflam! Avem zăcăminte, dar nu avem voie sa știm de ele! Dacă valorează mai mult decât aurul și scăpăm de datorii și devenim suverani în acest colț de lume. Vom vorbi în această seară și despre mega zăcământul descoperit de Petrom. Ar fi cea mai mare cantitate de țiței găsită în ultimele decenii. Veți vedea ce efecte are pentru România. Scade prețul carburanților rafinați de Petrom? Sunt și noi resurse de gaze. Vom vedea facturi mai mici la încălzire sau va fi. Suveranitatea pare un ideal imposibil de atins dar nu e așa! Uniți putem realiza asta! Când dezbinarea e în floare, da, e imposibil, dar când ne trezim și vedem că s-a ajuns prea departe și așa ceva nu se mai poate să se răsucească morții de la Revoluție în mormânt și toți cei căzuți pe front pentru țara pentru libertate pentru suveranitate, iar noi să fim ca morții vii, fără reacție fără putere, fără curaj vitalitate și credința tare. Nu se poate! Avem mamele care și-au îngropat copiii la Revoluție. Iar acum avem o țara condusă de cei ce au tras cu arma și avem alianță cu PSD-ul lui Grindeanu și, în general, oamenii lui Coldea. Vă Invit să ne dam mâna cu demnitatea și să facem dintr-o Românie datoare o Românie suverana! Sunt Alexandra Păcuraru, începe România Suverană. O emisiune pentru cei care iubesc România!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.