Autoritățile din statul indian Kerala au emis o alertă sanitară după ce s-a constatat o creștere alarmantă a infecțiilor și a deceselor cauzate de amiba Naegleria fowleri. De la începutul anului, organismul microscopic care se dezvoltă în apele dulci și calde a provocat 72 de cazuri și 19 decese.

Doar în luna septembrie, cel puțin nouă persoane au murit și alte 24 au fost infectate. Anul trecut, aceeași amibă a fost responsabilă pentru nouă decese și 36 de cazuri.

„Efectuăm teste la scară largă”, a declarat medicul Altaf Ali, membru al echipei desemnate să limiteze răspândirea. El a subliniat că, spre deosebire de anii trecuți, cazurile din 2025 au apărut în tot statul, nu doar în focare izolate.

Naegleria fowleri pătrunde în creier prin nas, odată cu apa contaminată, și provoacă migrene, febră, rigiditate la ceafă, vărsături și, ulterior, amețeli, halucinații și confuzie. Boala evoluează rapid, în trei până la șapte zile, și este adesea fatală.

Infecțiile nu se transmit de la om la om, însă riscul este ridicat pentru cei care intră în contact cu apele murdare. La nivel global, din 1962 și până în prezent, au fost raportate aproximativ 500 de cazuri, în special în SUA, India, Pakistan și Australia.

Sursa: Newsinn