Seara trecută, pompierii Gărzii de Intervenție din Lupeni au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins acoperișul unei case din localitate.

Când echipajul de stingere a ajuns la fața locului, incendiul se manifesta activ la acoperiș, cu o degajare semnificativă de fum. Pompierii au acționat de urgență pentru a localiza flăcările, existând un risc major ca focul să se propage și la cea de-a doua locuință, întrucât casa făcea parte dintr-o construcție de tip colonie (cu două locuințe).

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite de pompieri, iar intervenția s-a încheiat fără victime; nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, incendiul a fost declanșat de jar sau scântei provenite de la coșul de fum, care nu fusese curățat corespunzător.

Sursa: Realitatea de Hunedoara