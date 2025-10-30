Seara trecută, pompierii Gărzii de Intervenție din Lupeni au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins acoperișul unei case din localitate.

Când echipajul de stingere a ajuns la fața locului, incendiul se manifesta activ la acoperiș, cu o degajare semnificativă de fum. Pompierii au acționat de urgență pentru a localiza flăcările, existând un risc major ca focul să se propage și la cea de-a doua locuință, întrucât casa făcea parte dintr-o construcție de tip colonie (cu două locuințe).

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite de pompieri, iar intervenția s-a încheiat fără victime; nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, incendiul a fost declanșat de jar sau scântei provenite de la coșul de fum, care nu fusese curățat corespunzător.

Sursa: Realitatea de Hunedoara

Articolul precedentFOTBAL: VICTORIE FACILĂ PENTRU FCSB, LA BISTRIȚA, ÎN CUPA ROMÂNIEI
Articolul următorPATRIARHIA PRELUNGEȘTE PERIOADA DE ÎNCHINARE ȘI TRECERE PRIN SFÂNTUL ALTAR AL CATEDRALEI NAȚIONALE
Realitatea de Hunedoara

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR