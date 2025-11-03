Tânărul a relatat polițiștilor că, în timp ce conducea motociclul, a fost implicat într-o șicanare în trafic. Conflictul verbal a degenerat rapid în violență fizică. Cele două persoane din autoturism – un bărbat și o tânără – ar fi coborât și l-ar fi lovit, ulterior adresându-i injurii. Conform verificărilor preliminare, agresorii l-ar fi lovit fizic, folosind inclusiv un obiect în zona pieptului

În mediul online au apărut imagini care surprind momente din agresiune. Acestea arată o tânără care îl scuipă pe livrator și îl lovește cu un cablu, în timp ce victima, vizibil speriată, rostește „No, please” (Nu, te rog). În paralel, tânărul agresor – bărbatul – îl întreabă pe livrator în repetate rânduri (în engleză): „de ce filmezi?”.

Identitățile celor doi agresori nu au fost făcute publice de către autorități.

În ce stadiu este ancheta

Poliția a demarat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului.

Autoritățile analizează dacă fapta a implicat și alte componente adiacente, precum folosirea obiectului de lovire, și ce sancțiuni legale pot fi aplicate. Ancheta este în curs de desfășurare.