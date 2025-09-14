Sâmbătă, forțele poloneze și aliate au trimis avioane de vânătoare pentru a apăra spațiul aerian al Poloniei, în urma riscului de atacuri cu drone venite dinspre Ucraina. Totodată, aeroportul din Lublin, situat în estul țării, a fost închis, potrivit autorităților de la Varșovia, citate de Reuters.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a transmis că avioanele au participat la o misiune desfășurată în apropierea frontierei cu Ucraina, având scopul de a „asigura securitatea spațiului aerian” polonez. Acțiunea are loc la doar trei zile după ce Polonia a doborât drone rusești pe teritoriul său, cu sprijinul avioanelor NATO.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a transmis Comandamentul într-un comunicat. Autoritățile au subliniat că, în prezent, nu există raportări privind o nouă încălcare a spațiului aerian.

Polonia a anunțat că marți noaptea spre miercuri, drone rusești au pătruns pe teritoriul său, în timp ce Moscova desfășura atacuri asupra Ucrainei. Rusia a negat însă că ar fi vizat Polonia.

O țară din America de Sud ia în calcul trimiterea militarilor săi în Ucraina. Posibile misiuni de menținere a păcii

Agenția poloneză de navigație aeriană a precizat că aeroportul din Lublin și spațiul controlat din jurul acestuia au fost închise sâmbătă pentru zboruri comerciale.

Aceste măsuri au fost adoptate în paralel cu exercițiile militare pe care Rusia și Belarus le desfășoară în apropierea graniței poloneze.

România a ridicat sâmbătă două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a monitoriza situația de la granița cu Ucraina, după noi atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. La ora 18.12, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. La scurt timp, la ora 18.23, avioanele românești au interceptat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până când aceasta a dispărut de pe radar, la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche.

Vineri, NATO a comunicat lansarea operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estului), menită să consolideze apărarea pe flancul estic, ca urmare a incidentului cu dronele din Polonia.

Alertă la granița cu Ucraina: Două avioane F-16 au interceptat o dronă în spațiul aerian românesc. Radarele MApN, monitorizare constantă

Sursa: Newsinn