Medicul oftalmolog avertizează că mulți șoferi primesc permisul de conducere fără a fi depistați corect, deși nu pot aprecia distanțele reale din trafic.

Dr. Monica Pop atrage atenția că persoanele care văd bine cu un ochi și sab cu celălalt ochi nu au o imagine corectă în spațiu, rezultând o apreciere falsă a distanței.

„Un om care vede bine cu un ochi și prost cu celălalt, se suprapun două imagini – una bună cu una proastă – care dau imagine neutră și care nu permite vederea corectă în spațiu, lucru pe care l-a făcut natura pe om – omul nu-și dă seama că n-are vedere binoculară.

Și după părerea mea, acesta este motivul tuturor accidentelor de circulație care nu sunt de băutură sau de droguri sau adormit la volan.

Aș pedepsi fără discuție și foarte sever pe medicii oftalmologi care dau permis de conducere unor asemenea persoane pentru că nu apreciază bine distanța.

De exemplu, se ciocnesc două mașini dimineața la nouă, când e frumos afară nu e nimeni băut, nu e nimeni obosit.

De ce? Pentru că n-a cuantificat distanța! Și cine vrea să facă accident? Nu vrea nimeni, Doamne ferește, dar s-a întâmplat pentru că nu și-a dat seama de distanță. Zice: mai am 3 m, am timp destul și el mai are 1 m, de fapt.

Este foarte grav ca un oftalmolog să dea permis de conducere auto unei persoane în această situație”, a declarat medicul Monica Pop, pentru dcmedical.ro.