Un accident rutier, soldat cu rănirea a trei persoane, între care o adolescentă în vârstă de 15 ani, a avut loc pe Drumul Național (DN) 68 A, în localitatea Dobra. Două autoturisme au fost implicate în coliziune.

Conform poliției, șoferul uneia dintre cele două mașini implicate în accident a pătruns pe contrasens unde s-a lovit frontal de un alt autoturism, condus regulamentar de o femeie, în vârstă de 63 de ani.

„În data de 28.11.2020, ora 16:45, pe DN 68A, în localitatea Dobra, a avut loc un accident de circulație, soldat cu victime omenești. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că, un bărbat in vârstă de 49 de ani, a intrat pe contrasens unde s-a lovit frontal de un alt autoturism condus regulamentar de o femeie in vârstă de 63 de ani. În urma accidentului a rezultat vătămarea ambilor conducatori auto cât si a unei adolescente in vârstă de 15 ani, in calitate de pasager aflata in autoturismul condus regulamentar. Toate cele trei victime au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Sursa: Realitatea de Hunedoara