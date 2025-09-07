Guvernul condus de Ilie Bolojan a scăpat de moțiunile Opoziției. Toate cele patru moțiuni depuse de AUR și celelalte partide au picat la votul din Parlament.

UPDATE 20:06 A fost respinsă și ultima moțiune de cenzură. Cea de-a patra a obținut 119 pentru și niciuna împotrivă.

UPDATE 19:41 – A început votul la a patra moțiune de cenzură – proiectul privind măsurile fiscale. Senatorii și deputații au început, duminică, votul la a patra moțiune de cenzură – „Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!”.

Votul este secret cu bile.

UPDATE 19:05 Ilie Bolojan citește și ultima sa pledoarie la cea de-a patra moțiune de cenzură.

UPDATE 18:37 – Se citește ultima moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea ultimei moţiuni de cenzură depusă de Opoziţie împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

În moţiune, parlamentarii AUR, S.O.S România şi POT acuză Cabinetul Bolojan că ”implementează măsuri care nu au fost niciodată prezentate românilor – nici în campania electorală, nici la învestirea Guvernului”.

UPDATE 18:32 – S-a încheiat votul și la cea de-a treia moțiune împotriva lui Bolojan. Au fost înregistrate 120 de voturi „pentru” și unul singur împotrivă.

UPDATE 17:26 – Ilie Bolojan își apără pachetele la cea de-a treia moțiune.

Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. Aceasta se intitulează „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”.

Moţiunea intitulată „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” este citită în plenul comun de deputatul AUR Geanina Şerban.

În moţiune, Opoziţia spune că instituţiile din „Proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome” nu îşi respectă obiectivele pentru care au fost create, ba chiar, în cele mai multe cazuri, acţionează cu rea credinţă împotriva interesului public, distorsionând pieţele pe care ar trebui să le arbitreze.

UPDATE 16:56 – S-a încheiat votul la a doua moțiune. Au fost înregistrate doar 121 de voturi „pentru” și 1 impotirva dintre cei care au votat, deci si a doua moțiune a picat.

UPDATE 16:17 – PArlamentarii au început votul pentru cea de-a doua moțiune

Bolojan: „România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și rezultate concrete, a declarat, duminică, în Parlament, premierul Ilie Bolojan.

În Legislativ este dezbătută moțiunea de cenzură „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietății statului!”, împotriva proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan referitor la modificarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul de lege, a arătat premierul, „este o condiție necesară dar nu și suficientă pentru a atinge acest obiectiv, ia un rol important îl va avea aplicarea cu bună-credință a noilor prevederi în domenii vitale precum energia, transporturile, apărarea”.

„În administrația locală cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate (…). Pentru toate acestea este nevoie să schimbăm modul în care funcționează companiile publice, de aceea reducem costurile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor publice”, șeful Executivului.

El a pledat pentru un stat modern „care nu-și abandonează companiile publice și le face performante și responsabile”.

UPDATE – Ilie Bolojan: ”Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat”

Proiectul pentru restructurarea companiilor publice pe care l-am promovat are un obiectiv limpede: profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat. În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și cu rezultate concrete. În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm radical modul în care funcționează companiile publice.

De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de o autoritate autonomă, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Guvernul pe care îl conduc vrea un stat modern, care nu își abandonează întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile. Este o viziune pe care o împărtășim cu Uniunea Europeană și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, alături de care a fost construit întregul cadru pentru funcționarea întreprinderilor publice.

Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură. Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat și ar prefera să continue risipa și veniturile disproporționate.Aceasta este, de fapt, esența moțiunii de cenzură împotriva proiectului care privește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci doar zgomot. Este un strigăt al celor care se tem de ordine și disciplină. Este o încercare de a bloca o reformă esențială pentru modernizarea statului român.

Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune. Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat.

Semnatarii moțiunii nu doresc nici să reducem numărul de membri din Consiliile de Administrație, nici să introducem criterii de performanță reale și cuantificabile, nici să întărim supervizarea companiilor de stat.

Astăzi opțiunile din societate sunt foarte simple: reformă sau anti-reformă. Nu întâmplător discursul anti-european este în același timp unul anti-reformă.Nu putem continua cu un stat slăbit de incompetență, risipă și nedreptate. Moțiunile sunt un efort de a bloca reforme prea mult timp întârziate deja.

Vreau să spun câteva cuvinte și despre responsabilitate. Noi, cei aflați la guvernare, ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm. Dar cei din opoziție nu sunt scutiți de responsabilitatea impactului pe care îl au declarațiile și acțiunile proprii.

În căutare de senzațional, parlamentarii opoziției au folosit în mod iresponsabil, în această moțiune, un termen pe care nu doresc să îl reproduc aici, pentru a descrie procedura legislativă pe care am ales-o. Nu este pentru prima dată când limbajul dânșilor instigă la ură și violență. Îi întreb așadar pe cei din opoziție: aceasta este alternativa pe care o propuneți românilor – nu reformelor, da fake-urilor și instigărilor la ură și violență? Nu aceasta este soluția. Soluția este să mergem înainte cu reformele pentru un stat corect, cu respect pentru români.

UPDATE – Se citește textul cele de-a doua moțiuni de cenzură ”Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”

UPDATE- Prima moțiune ”Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România” s-a întins pe trei ore, urmeză votul celorlalte trei moțiuni.

UPDATE – Prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan a picat. Dintr-un total de 392 de parlamentari prezenți în plen au fost înregistrate 109 votrui: 108 voturi pentru și un vot împotrivă.

AUR are la dispoziție două zile să atace la CCR votul din plenul reunit al Parlamentului.

UPDATE – A început votul pentru prima moțiune de cenzură. În aceste momente se face apelul nominal al parlamentarilor prezenți în sală.

UPDATE – Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că un număr 265 de deputați și senatori au semnat listele de prezență fizică.

UPDATE – George Simion: ”Voi că jucați de-a reforma, nu faceți reformă”

”O să vă rog înainte de vot să constatați lipsa de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună prezent aici în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar. Aveți toată puterea în statul român.

Este fără precedent ca din 500 de funcții de conducere, toate cele 500 să aparțină puterii. Ați ales să călcați în picioare voința poporului români și să vă baricadați în spatele unei majorități de 70%. De ce era nevoie să vă asumați de cinci ori răspunderea domnule Bolojan? Parlamentul este în sesiune ordinară, puteați respecta un lucru elementar. Orice copil învață la educație civică separația puterilor în stat.

Vom intra în scurt timp în incapacitate de plată dacă voi nu faceți ce trebuie făcut și nu faceți, nu faceți nicio reformă. Doar vă jucați, creșteți taxe și scădeți încasările la stat. Este singurul efect care se produce.

În timp ce ministrul vostru de Finanțe are firme care nu își declară bilanțul, nu își plătesc datoriile la stat, antreprenorii își restrâng activitatea sau își relochează în alte companii.

Am auzit aici de la domnul Grindeanu spunându-se că noi suntem cu privilegiații nu cu poporul. Domnul Grindeanu este exact ce acuzăm în moțiunile succesive, că nu tăiați de la privilegiați, ci de la omul mic, de la cei care muncesc, pe când sinecurile le țineți.

Lăsați pentru firmele străine, pentru multinalționale un procent de 1% ca fiind deductibili pe când firmele românești nu au cum să îndeplinească acest barem. Luați șansele celor din mediul rural, a profesorilor, a veteranilor, a multor altor categorii, la sărăcie perpetuă. Voi restrângeți activitatea medicilor de familie care își vor închide cabinetele din mediul rural. Puneți în pericol accesul la medicamentele generice. Sunteți asasini. Sunteți asasinii democrației din România!”

UPDATE – Sorin Grindeanu: PSD respinge toate moțiunile AUR!

”Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu ”Jos Guvernul”.

Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm

din lupta sa pentru oameni și pentru libertate.

Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni.

Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR!

PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ!

Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.

Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor.

Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare.

Vă opuneți să taxăm CORECT multinaționalele.

Vă opuneți să LIMITĂM scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de TREI ori mai mult vilele și mașinile de lux.

Mai mult – tot voi vă opuneți ca spitalele private BOGATE să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat!

Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR!

Și vă opuneți – da, vă opuneți – din greu- să reducem drastic numărul membrilor în Consiliile de Administrație și să tăiem indemnizațiile nesimțite.

Dar, în același timp, liderii voștri- liderii AUR, se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari! Contra cui? Contra STATULUI, evident!

Acesta este populismul în forma lui pură: nu de doi bani- ci pe mulți bani!

Asta înseamnă să te lauzi inconștient în campanie că dai afară jumătate de milion de bugetari, iar azi să îi aperi cu dinții tocmai pe SUPER-BUGETARII cu mii de euro la stat.

Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile!

De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este CONTRA – nu contează la ce. Voi credeți că a fi CONTRA înseamnă să fiți ANTI-SISTEM.

Nu – asta demonstrează doar că oportunismul este singura voastră ideologie!

Doamnelor și domnilor,

Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță.

Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea.

Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români!

PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele.

Doamnelor și domnilor,

România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind.

Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.

PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă.

Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați!

Vom continua să spunem că România are nevoie astăzi ca de aer de RELANSARE ECONOMICĂ. Și, de aceea, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public și la nivelul Coaliției- PROGRAMUL de RELANSARE ECONOMICĂ a ROMÂNIEI. Aceasta va fi busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează.

Invit partenerii de guvernare să susțină acest program nu cu vorbe, ci cu sprijin politic, cu proceduri accelerate și execuție! Invit toate partidele, sindicatele și specialiștii să contribuie pentru a-l face mai bun!

Nu vrem să fie doar Programul PSD. Ci vrem să fie PROGRAMUL NAȚIONAL DE RELANSARE ECONOMICĂ A ROMÂNIEI!

România are nevoie de oameni care muncesc, de autostrăzi care se construiesc și de șantiere care se redeschid. Fără asta, niciun discurs nu ține loc de stabilitate. După cum nici o scuză nu plătește factura la curent sau creditul la casă.

Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia pentru ping-pong politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate, chiar și în condiții dificile.

PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi- scăderea deficitului, disciplină fiscală, investiții, dacă nu apar joburi în industrie, agricultură, IT și energie, atunci vom corecta cursul.

Doamnelor și domnilor,

Dacă vrem ca această majoritate politică să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot: din SUA, din Orientul Mijlociu sau din Asia. Capitalul serios nu se teme de granițe, ci de indecizie și lipsă de viziune.

Criteriile noastre sunt clare: tehnologie și capacități noi de producție aici ca să ajutăm capitalul românesc, locuri de muncă bine plătite pentru români, transfer de know-how și respectarea interesului național, aici, în România.

De aceea, acest Program va cuprinde: credite fiscale pentru investiții, garanții de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată.

Stimați colegi,

Poziția noastră este clară. Noi nu facem politica scandalului. Nu guvernăm pe rețelele sociale ,și nu înlocuim instituțiile statului cu spectacolul străzii! Și nici nu confundăm reforma cu austeritatea.

Pentru PSD, singura politică reală este să avem rezultate pentru oameni: autostrăzi, spitale, școli, industrie și locuri de muncă bine plătite.

De aceea, când unii propun tăieri în neștire, iar alții demagogie fără responsabilitate – noi venim cu Programul de Relansare Economică.

Îi respectăm pe cei care gândesc diferit, dar respingem radicalismul steril și moralismul fără soluții. Standardul nostru e simplu: rezultate pentru oameni. România are nevoie de rezultate, nu de campanii de imagine.

De aceea, PSD nu intră în competiția claxoanelor! Vom lăsa programele pentru români și companiile românești să vorbească pentru noi!

Drumul unei coaliții de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situație economică ce oferă puține oportunități.

Dar răspunderea guvernării ne aparține și nu putem și nu vom pune întreaga greutate pe umerii celor mulți.

Este exact momentul în care cei care au mai mult trebuie să dea mai mult! Dar este și momentul în care trebuie ca societatea să vadă că a trecut vremea privilegiilor și a sinecurilor! Iar aici vorbim și de o reformare a mentalității colective la care cu toți trebuie să contribuim!

Doamnelor și domnilor,

Știu că fiecare dintre dumneavoastră crede că face bine ceea ce face; însă oglinda în care trebuie să ne privim sunt chiar oamenii care suferă din cauza costurilor vieții.

În fața acestei oglinzi, noi cei de la PSD vrem să depășim perioada de tăieri și majorări de taxe și să venim cu investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează.

Aceasta este oglinda în care vreau să ne uităm și atunci când ne vom afla, din nou, aici, pentru a valida Programul de relansare economică.

Nu pentru aplauze, nu pentru fotografii, ci pentru a demonstra că această majoritate are și viziune, poate atrage capital și crea bunăstare ACASĂ. Numai în acest mod recâștigăm încrederea românilor. Așa se guvernează: pentru și despre români!

Așadar, să respingem moțiunile și să trecem la treabă!

Majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranță pentru viitor. Noi oferim direcția și instrumentele și ne dorim ca partenerii de Coaliție să demonstreze curajul de a le pune – alături de noi- în practică.

Românii nu mai au răbdare! România merită performanță, aici și acum!

Așadar, vă provoc să ieșim din zodia experimentelor și a circului politic ieftin!”, a spus Sorin Grindeanu.

UPDATE – Ilie Bolojan: Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu

”Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștigul electoral.

Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare.

Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă pași importanți ai schimbării și, în același timp, o amenințare pentru populism și conspiraționism.

Am citit moțiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și de înțelegere a interesului național.

De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziție: nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu, în care ”primiți” să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Noi venim aici cu respect și bună-credință și dăm socoteală pentru tot ceea ce facem.

Stimați colegi,

Suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect și mai respectuos cu cetățeanul. Decizii care pun România pe un drum de modernizare, echitate și prosperitate. De aceea vă rog să respingeți fiecare din moțiunile propuse de reprezentanții opoziției!

Reforma sănătății este o necesitate, iar pacienții și medicii deopotrivă resimt zi de zi problemele cronice acumulate în acest sistem.

Acordarea serviciilor sanitare este dezechilibrată, în multe zone finanțarea a fost insuficientă, în altele s-au risipit bani publici, iar calitatea a lăsat de dorit în multe locuri.

După ani de zile de amânări, Guvernul vine în fața Parlamentului cu un proiect de reformă. El nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu tăieri, ci reașezare. Nu pierdere, ci consolidare. Este o reformă care pune pacientul pe primul loc, medicul în centrul deciziei și resursele acolo unde aduc sănătate reală.

Semnatarii moțiunii de cenzură se împotrivesc reformei sănătății. Ne spun doar ce nu ar fi bine, ce nu s-ar putea, dar nu reflectă vreo viziune coerentă. Dimpotrivă, obiecțiile formulate par mai degrabă critici de dragul criticilor si multe inexactități, contradicții și interpretări eronate.

Moțiunea vine cu șapte motive pentru respingerea proiectului. Ca răspuns, vă prezint șapte motive pentru care vă rog să susțineți reforma pe care am propus-o.

1. Creșterea accesului la servicii medicale

Proiectul cuprinde o serie de măsuri care sprijină pe cei mai vulnerabili să aibă acces mai rapid la servicii – fie că este vorba despre zone rurale, fie de servicii la domiciliu pentru seniori, bolnavi cronici, persoane cu dizabilități.

În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă.

2. Management profesionist în spitale și contracte pe bază de indicatori de performanță

Creștem responsabilitatea managerilor și șefilor de secții, eliminăm numirile fără concurs, aducem mai multă transparență și sancțiuni mai mari pentru a descuraja raportările fictive.

3. Plată mai corectă pentru medicii de familie

Medicina primară este stâlpul sistemului. De aceea, regândim modul de finanțare cu un model care încurajează calitatea și munca reală, nu doar listele; încurajează medicii de familie care oferă mai multe servicii pacienților.

4. Încurajăm ambulatoriul de specialitate, tocmai pentru că dorim să reorientăm pacienții din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate.

Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare se pot economisi peste trei miliarde de lei, care pot fi redirecționați tot pentru servicii medicale, spre exemplu pentru medicina de specialitate. Autorii moțiunii, pe de-o parte, acuză subfinanțarea ambulatoriilor, iar pe de altă parte, recunosc faptul că finanțarea lor va crește.

5. Se schimbă mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public. Dar, în același timp, încurajăm prescrierea de medicamente generice.

Înțeleg îngrijorările, dar precizez limpede: medicamentele inovative care nu au alternativă terapeutică nu vor fi afectate în niciun fel. În același timp, pentru prima dată după mulți ani, extindem lista de medicamente compensate și gratuite prin introducerea de noi molecule generice și biosimilare. Corectăm dezechilibrele, creștem accesul la tratamente moderne și asigurăm alternative eficiente și accesibile.

Independența deciziei medicilor rămâne un principiu fundamental. Medicul are dreptul deplin să prescrie ceea ce consideră corect pentru pacient, conform ghidurilor medicale. Nu restricționăm prescripția, ci stabilim că din fondurile Casei de Asigurări se asigură acces echitabil pentru toți pacienții.

6. Responsabilizăm spitalele private.

Dacă un pacient este externat nejustificat dintr-un spital privat și reinternat într-un spital public pentru aceeași patologie într-un interval de 48 de ore, spitalul privat trebuie să acopere costurile. Nu este corect ca tot bugetul statului să suporte cheltuielile, așa cum doresc semnatarii moțiunii.

7. Fondurile pentru spitale vor fi folosite eficient.

Alocările pentru salariile personalului din sănătate vor fi făcute în principal prin raportare la serviciile medicale asigurate pentru pacienți.

Având în vedere că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze doar un exercițiu politic, vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții.

Vă mulțumesc!”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE – George Simion: ”Am cerut un lucru simplu în Biroul Permanent reunit: votul lunea, așa cum se întâmplă de obicei, nu duminica. Ei sunt obligați să facă votul lunea. Dacă ei nu ne vor civilizați, calmi, demni, pe un ton normal, atunci ne vor avea lângă ei sâcâindu-i pentru că în momentul în care vezi că un hoț îți fur din buzunar zici: hoțul.”

UPDATE – Deputatul AUR Vântu Cristian citește textul primei moțiuni de cenzură pe tema pachetului de legi privind sănătatea.

UPDATE – George Simion: ”Ce a făcut domnul Călin Georgescu? A câștigat votul românilor pe 24 noiembrie și urma să fie ales președinte. Nu sunt de acord ca să supună la vot acest lucru. Să vedem dacă cu prvire la cvorumul pe moțiune vor fi de acord. Noi rămânem fideli poporului român și rămâne fidel alegătorilor noștri. Cred că este normal și cred că același lucru trebuie cerut și de la celelalte partide care astăzi măresc TVA-ul, umilesc antreprenorii, își bat joc de categorii sociale întregi”.

UPDATE – 244 de parlamentari sunt prezenți fizic și online, iar pentru ca o moţiune de cenzură să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi „pentru”. În cazul în care moţiunile de cenzură vor fi respinse la votul Parlamentului, măsurile prevăzute în cele cinci legi asumate de Guvern se consideră adoptate. Dacă moţiunile de cenzură vor fi adoptate, Guvernul este demis.

UPDATE – George Simion: ”Suntem solidari cu profesorii, cu fiecare categorie socială care își exercită dreptul la protest. (…) Aștept ca regulamentele celor două Camere să fie respectate, adică dacă nu sunt 232 de parlamentari fizic în sală care nu au semnat pentru prezență, noi parlamentarii SOS, POT și AUR, nu am semnat pentru prezență, dar ne vedeți aici.

Ei nu au cvorum și trebuie să lase pentru mâine votul acestei moțiuni. (…) Nici nu îi lasă să voteze pe parlamentarii de la PSD, PNL, UDMR.

În opinia mea, principala formațiune politică vinovată pentru ce se întâmplă este PSD. Era o ultimă ocazie să fie alături de poporul român dacă mai aveau o fărâmă de demnitate, își blochează parlamentarii ca să blocheze”

UPDATE – AUR nu vrea să intre în plen pentru că nu există cvorum

UPDATE: Ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului a început. Din cei 466 de parlamentari, și-au înregistrat prezența în sală 239 de deputați de senatori.

UPDATE: George Simion către Ilie Bolojan: Respectați parlamentarii AUR domnule Bolojan”

UPDATE: Ilie Bolojan a ajuns în Parlament.

UPDATE: Preșdintele AUR, George Simion, a ajuns în Parlament

”Disperarea lor face ca acest vot să fie, în premieră, duminica. Nu au cvorum, se pregătesc să încalce încă o dată principiile de parlamentarism, regulamentele celor două Camere, regulamentele Parlamentului reunit.

De aceea, noi suntem cu toții 90 de parlamentari AUR și așteptăm aici să contate lipsa de cvorum și să lase mâine votul moțiunii. ”, a declarat George Simion.

UPDATE – Fratele ambasadorului soroșist, atac josnic la adresa moțiunii

Deputatul PNL Alexandru Muraru, fratele ambasadorului Statelor Unite ale Americii, vine cu atacuri josnice pe rețelele de socializare. Acesta a anunțat că nu va participa la moțiunea de cenzură inițiată de AUR, pe care o consideră, ”o acțiune menită să slăbească statul român și să blocheze reformele”.

„Am decis să nu particip la moțiunea de cenzură a partidului de sorginte infracțională, coordonat și finanțat de Kremlin. Nu voi face niciodată jocul celor care luptă împotriva României, a reformelor și a sistemului democratic”, a scris Muraru pe Facebook.

El a acuzat AUR că, prin „moțiunile pe bandă rulantă”, se plasează de partea anti-reformei, încercând să împiedice măsuri necesare statului român.

UPDATE 10:40 – Surse Realitatea PLUS: Parlamentari Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, vor rămâne în bănci și nu vor vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție.

UPDATE 10:30 – Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD a ajuns la Parlament, însă a refuzat să stea de vorbă cu presa.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT se intitulează: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Dacă măcar una dintre moțiuni reușește să strângă voturile necesare, adică susținerea a peste jumătate dintre parlamentari, atunci Guvernul cade.

CE ȘANSE AU MOȚIUNILE AUR SĂ TREACĂ DE PARLAMENT:

*număr total de parlamentari: 464 (134 de senatori, 330 deputați)

*voturi necesare pentru adoptarea moțiunii: 233 de voturi

CÂȚI PARLAMENTARI ARE OPOZIȚIA:

AUR: 89 de parlamentari

SOS: 16 parlamentari

POT: 14 parlamentari

PACE: 11 parlamentari

neafiliați: 23 de parlamentari

TOTAL: 153 de parlamentari în opoziție